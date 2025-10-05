Zum zweiten Mal in Folge hat Team Germany ein SailGP-Finale erreicht. Beim vorletzten Saison-Event in Cádiz überzeugte die Crew mit starken Starts. Am Ende siegte Großbritannien.

Der deutsche Sturm auf die Top-Platzierungen im SailGP hält an. Seit dem fünften Platz beim Heimspiel in Sassnitz im August läuft es zunehmend rund für den deutschen Segelrennstall von Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. So war es auch an diesem Wochenende.

Team Germany auf der Erfolgswelle

Als der SailGP-Rekordsieger Tom Slingsby vor dem ersten Startschuss beim SailGP in Cádiz gefragt wurde, welchem Außenseiter-Team er beim vorletzten Saison-Event eine Überraschung zutrauen würde, sagte der Australier, die Deutschen kämen dafür nicht mehr in Frage.

Der zweite Renntag des SailGP aus Cádiz/Spanien relive. Kommentatorin Kristin Recke. 05.10.2025 | 89:36 min

Die Feststellung des Australiers hatte sich auf die Außenseiterrolle bezogen, die Team Germany seit Platz fünf beim Heimspiel in Sassnitz aus seiner Sicht nicht mehr besetzt. Der Ostsee-Gala hatten die deutschen Segler Platz vier in Saint-Tropez und ihren ersten SailGP-Triumph auf dem Genfer See folgen lassen.

Mit Motivation, Mut und starken Starts

Nun hat die Crew um Steuermann Erik Kosegarten-Heil zwei Wochen später in Cádiz erneut ein SailGP-Finale erreicht. In Spanien gelang das vor allem mit gewachsenem Selbstbewusstsein, mehr Risikofreude und starken Starts. Am Sonntag legte Schwarz-Rot-Gold nach und zog als zweitbestes Team nach sieben Rennen ins Dreier-Finale ein. Seine beiden Gegner am Steuer der rasenden Konkurrenz-Katamarane kannte Erik Kosegarten-Heil dabei nur zu gut.

Sassnitz hat uns einen mega Motivationsschub gegeben. Ich glaube, da haben wir den Hebel umgelegt. Und jetzt geht es vorwärts. „ Grinder Jonathan Knottnerus-Meyer

Als alle drei - der Brite Dylan Fletcher, der Neuseeländer Peter Burling und Erik Kosegarten-Heil - noch olympisch aktiv waren, kämpften sie 2021 im japanischen Olympiarevier von Enoshima um die 49er-Medaillen. Damals gewann Fletcher vor Burling vor Kosegarten-Heil. Genauso endete der Dreikampf auch beim Sail Grand Prix in Cádiz.

Der erste Renntag des SailGP in Cádiz/Spanien relive. Kommentatorin: Kristin Recke. 04.10.2025 | 89:19 min

Durchbruch nach langer Durststrecke

Während aber Team Emirates GBR und die neuseeländischen Black Foils dem erfahrenen SailGP-Establishment angehören, mischen die Deutschen - als einzige ohne America’s-Cup-Erfahrung - erst in ihrem zweiten Jahr in der Segelrennliga mit. Alles deutet nun darauf hin, dass nach vielen Dämpfern und langer Durststrecke der Durchbruch dauerhaft gelungen ist.

Erik Kosegarten-Heil sagte nach dem atemlosen Finale, in dem sich Briten und Neuseeland mehrfach gegenseitig die Führung abjagten und Team Germany am Ende fast noch die Kiwis kassierten:

Ohne die Fehlentscheidung am Samstag wären wir wahrscheinlich als Erste ins Finale gegangen. Es ist der absolute Wahnsinn. Der aufsteigende Trend bleibt bei. „ Steuermann Erik Kosegarten-Heil

Favoriten steuern Millionen-Finale an

Ein falsch ausgesprochener Penalty gegen das deutsche Team, für den sich der Schiedsrichter später bei der Crew entschuldigte, hatte das Germany SailGP Team nach drei erfolgreichen Rennen an Tag eins im vierten Lauf auf den letzten Platz zurückgeworfen. Aufhalten ließ sich das Team aber nicht.

Das deutsche Rennboot schafft es bei der SailGP-Station auf dem Genfer See erstmals ins Finale und gewinnt dieses. Die Entscheidung kommentiert von Nils Kaben. 21.09.2025 | 7:06 min

Die Liga-Besten haben nach Cádiz das große Finale am 29. und 30. November in Abu Dhabi im Visier. Noch immer, aber wieder in anderer Reihenfolge, führen Team Emirates GBR (85 Punkte), die neuseeländischen Black Foils (82 Punkte) und die australischen Bonds Flying Roos (80 Punkte) die SailGP-Tabelle an. Team Germany liegt als Neunter noch sieben Punkte hinter der Schweiz.

Spaniens Los Gallos wahren Finalhoffnung

Eine kleine Last-Minute-Chance auf den Einzug ins Dreier-Finale um zwei Millionen US-Dollar Preisgeld für die Saisonsieger wahrten auch Spaniens Los Gallos (76 Punkte), die in Cádiz Fünfte wurden. Sie liegen nur vier Punkte hinter Australien zurück.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)