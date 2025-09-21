SailGP auf dem Genfer See: Erster Rennsieg für Team Germany

Team Germany hat erstmals ein Rennen der SailGP gewonnen. Bei der Süßwasser-Premiere der Rennserie auf dem Genfer See setzte sich das Team vor Australien und der Schweiz durch.

SailGP auf dem Genfer See Quelle: Felix Diemer

Hochgereckte Fäuste, Umarmungen und Champagnerfontänen bei der Siegerehrung: Erstmals in seiner Teamgeschichte hat der deutsche Rennstall von Unternehmer Thomas Riedel und Co-Eigentümer Sebastian Vettel ein SailGP-Event gewonnen. 828 Tage nach dem deutschen Einstieg in die schnellste Liga des Segelsports glückte der goldene Gipfelsturm in extremen Leichtwinden auf dem Genfer See.

Schwache Winde, starke Leistung

Nach verhaltenem Auftakt und nur Platz acht nach Renntag eins, machten Fahrer Erik Heil und seine Crew die schwachen Winde am Finaltag zu ihrer Stärke. Mit einem Rennsieg und Rang drei katapultierte sich Schwarz-Rot-Gold ins Finale der besten drei Teams. Dort trafen sie auf die dreimaligen australischen SailGP-Rekordsieger um Olympiasieger Tom Slingsby und die Schweizer mit dem Genfer Lokalmatadoren Sébastien Schneiter.

Das deutsche Rennboot schafft es bei der SailGP-Station auf dem Genfer See erstmals ins Finale und gewinnt dieses. 21.09.2025 | 7:06 min

Beim Finalstart profitierten die Deutschen von ihrer guten Positionierung, während sich die beiden Gegner auf der anderen Seite der Startlinie beharkten. Den souveränen Auftakt verwandelten Erik Heil und seine Mitstreiter an Bord des F50-Katamarans in einen Start- und Zielsieg.

Boote heben nur phasenweise ab

Während einige Teamkameraden beim Zuschauen auf dem Wasser zitterten und die Hände vor die Augen schlugen, weil sie die Spannung kaum mehr aushielten, wahrte das Trio an Bord die Nerven und den Überblick. Weder das deutsche Boot noch die beiden Gegner konnten sich in den wankelmütigen Winden durchgehend auf ihren Foils halten. Nur phasenweise glitten sie über dem Wasser voran, dann wieder quälten sie sich mit beiden Rümpfen im Wasser zur nächsten Wendemarke.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Am Ende brachte die Crew den ersten Sieg in ihrer Teamgeschichte ins Ziel. Darauf haben sie seit ihrem ersten SailGP-Rennen am 16. Juni 2023 gewartet.

Das ist überwältigend, auch ein bisschen schockierend, aber cool! „ Erik Heil, Fahrer Team Germany

In ihrer zweiten Saison in der SailGP feiert das deutsche Team erstmals einen Rennsieg. Quelle: Ricardo Pinto

SailGP segelt erstmals im Süßwasser

Wer die olympische Geschichte des deutschen Fahrers ein wenig kennt, der weiß: Der 36 Jahre alte zweimalige Olympia-Dritte kommt gut mit komplizierten Winden zurecht. Sein Segelhandwerk hat er einst auf dem Wannsee gelernt. Auch dort kann es flau sein. "Ich mag es, wenn es tricky zugeht", hat Heil oft gesagt. An diesem Sonntag hat er mit seinem Team einmal mehr bewiesen, dass ihn Erfolgsdruck anspornt.

SailGP relive: Der zweite Renntag auf dem Genfer See – packende Rennen, spektakuläre Manöver und Hochspannung auf dem Wasser. 21.09.2025 | 112:06 min

Der Weg des deutschen Teams war vor allem in diesem Jahr steinig. Zu Beginn der Saison hatte ein Strafpunktgewitter in Folge mehrerer Trainingskollision die Mannschaft ans Tabellenende zurückgeworfen. Der Aufwärtstrend folgte. Beim Heimspiel in Sassnitz glänzte das Germany SailGP Team im August mit Platz fünf. Schon eine Woche vor dem Schweizer Gipfelsturm hatten sie als Vierte den ersten Einzug in ein SailGP-Finale vor Saint-Tropez nur knapp verpasst. Nun gelang einem gelernten Binnenseesegler der Triumph bei der Süßwasserweltpremiere auf dem Genfer See.

Team Germany rückt auf Platz neun vor

In der SailGP-Saisonwertung rückte Team Germany auf Platz neun vor, hat die Teams Red Bull Italy, Mubadala Brazil und die USA hinter sich gelassen. Zwei Events vor Ende der fünften SailGP-Saison führen Bonds Flying Roos (76 Punkte) vor Team Emirates GBR (75 Punkte) und den neuseeländischen Black Foils (73 Punkte). Nach dem vorletzten Event am 3. und 4. Oktober in Cádiz findet das Finale der mit 12,8 Millionen US-Dollar dotierten Segelserie am 29. und 30. November in Abu Dhabi statt.

SailGP: Der erste Renntag auf dem Genfer See relive – packende Rennen, spektakuläre Manöver und Hochspannung auf dem Wasser. 20.09.2025 | 95:40 min