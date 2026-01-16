SailGP: Was Sie zur neuen Saison der Segel-Formel-1 wissen müssen

13 Teams, 13 Events, fast 13 Millionen US-Dollar Preisgeld: Die Segel-Formel-1 geht im XXL-Format in die neue Saison. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum SailGP 2026.

Was Sie zur neuen Saison der Segel-Formel-1 wissen müssen

Mit neuen Team-Mitgliedern und mehr know-how will das Team Germany aus alten Fehlern lernen und in seiner 6. Saison im SailGP durchstarten. 16.01.2026 | 3:26 min

Fliegende Boote, rasante Action, Segelstars, Traumreviere und Hollywood-Glamour: Der Sail Grand Prix lässt für Saison sechs die Muskeln spielen. Team Germany will weiter aufsteigen, fordert Favoriten, Aufsteiger und Newcomer im Titelkampf.

Was ist der Sail Grand Prix?

Die schnellste Segelrennliga setzt seit 2019 Maßstäbe im Segelsport. Von einst sechs auf 13 internationale Top-Teams angewachsen, serviert der SailGP Highspeed-Rennen und packende Action in Prachtrevieren rund um die Welt.

Nationalteams kämpfen in baugleichen Hightech-Katamaranen um den Liga-Aufstieg, Event-Siege und die Meisterschaft. Titelverteidiger ist Team Emirates GBR, Co-Favoriten sind Neuseelands Black Foils, Australiens Bonds Flying Roos und das neue Schweden-Team Artemis Racing.

Die fünfte SailGP-Saison im Segeln ist mit einem Erfolg des Teams Emirates GBR zu Ende gegangen. Zum Abschluss in Abu Dhabi belegte das Germany SailGP Team den siebten Platz. 30.11.2025 | 1:38 min

Wie steht es um Team Germany?

Das Germany SailGP-Team bestreitet seine dritte Saison. Co-Eigentümer sind Unternehmer Thomas Riedel, der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und weitere. Schwarz-Rot-Gold hatte Saison fünf nach verpatztem Auftakt im starken Aufwärtstrend beendet, will daran mit ehrgeizigem Top-Sechs-Ziel anknüpfen.

Antreiber ist der zweimalige olympische 49er-Bronze-Gewinner und Teammitgründer Erik Kosegarten-Heil. An seiner Seite segeln bekannte und neue Athleten: Strategin Anna Barth, Flügeltrimmer Kevin Peponnet, Flight Controller James Wierzbowski, die Grinder Will Tiller und Linov Scheel. Weitere Nachwuchsasse hat das Team im Ärmel.

Wie funktioniert die Meisterschaft?

Jedes Grand-Prix-Event veranstaltet über zwei Tage sechs bis sieben Läufe. Nach diesen Kurzrennen mit allen Teams bestreiten die drei Punktbesten ein "Winner takes all"-Finale. Übers Jahr sammeln die Rennställe Meisterschaftspunkte.

Ein Event-Sieg ist zehn Punkte wert, die Plätze zwei und drei je neun und acht Punkte. So geht es weiter bis zu einem Punkt für Platz zehn und null Punkten für die Plätze elf bis dreizehn. Das Saisonfinale in Abu Dhabi bestreiten die drei Top-Teams der Saison. Die Sieger kassieren zwei Millionen US-Dollar.

Wo finden die Rennen 2026 statt?

Der Saisonstart in Perth/Fremantle (17./18. Januar) und die Publikumsmagneten in Auckland (14./15. Februar) und Sydney (28.2./1.3.) bilden den Down-Under-Auftakt. Es folgen die SailGP-Premiere in Rio de Janeiro (11./12. April) und Action in Bermudas Bilderbuchrevier (9./10. Mai).

Nach New York (30./31. Mai) und Halifax (20./21. Juni) geht es in der Europa-Phase in Portsmouth (25./26. Juli), zum zweiten Mal in Sassnitz (22./23. August), in einem noch offenen spanischen Hafen und auf dem Genfersee (19./20. September) zur Sache. Der Titel wird nach dem Dubai-Event (21./22. November) beim Grand Final in Abu Dhabi (28./29. November) vergeben.

Der Sail Grand Prix vor Abu Dhabi im Re-live. 30.11.2025 | 91:36 min

Die Rennboote und ihre Stars

Gesegelt wird im SailGP auf einheitlichen Rennkatamaranen vom Typ F50. Die rasenden Hightech-Maschinen erheben sich auf Foils (Tragflächen) und fliegen schon einmal mit 100 km/h und mehr übers Wasser. Den Rekord hält zu Saisonbeginn das dänische Team Rockwool Racing mit 103,98 km/h, aufgestellt in Sassnitz.

Der dreimalige Rekordmeister Tom Slingsby (Australien) und Titelverteidiger Dylan Fletcher (Großbritannien) sowie America's-Cup-Dominator Peter Burling (Neuseeland) sind die Stars der Szene. Hollywood-Größen wie Hugh Jackman und Ryan Reynolds (Bonds Flying Roos) oder Anne Hathaway (Red Bull Italy) sorgen als Co-Eigentümer für Glamour an Land.

Mit Geschwindigkeit kennt er sich aus: Der Mitbesitzer des deutschen Teams und viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im Interview. 08.06.2025 | 2:27 min

Wo kann ich SailGP-Rennen sehen?

Alle Rennen sind im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die Down-Under-Events werden zeitversetzt übertragen, sind an Renntagen ab mittags abrufbar. Alle folgenden Events werden live übertragen und vom Kommentatoren- und Reporterteam Nils Kaben/Kristin Recke/Alexander Ruda begleitet.

Der SailGP-Steckbrief Gegründet: 2019

2019 Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA, Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA, Gründer US-Software-Konzern Oracle) Format: 13 zweitägige Events mit bis zu sieben Flottenrennen für alle Teams plus Finale mit Top-Drei

13 zweitägige Events mit bis zu sieben Flottenrennen für alle Teams plus Finale mit Top-Drei Teams: 13 aus 13 Nationen

13 aus 13 Nationen Rekordsieger: Australien (3 Meistertitel); es folgen Spanien und Großbritannien (je 1 Sieg)

Australien (3 Meistertitel); es folgen Spanien und Großbritannien (je 1 Sieg) Titelverteidiger: Team Emirates GBR/

Team Emirates GBR/ Saisons bislang: 5

5 Boote: F50-Einheitskatamarane auf Foils (Tragflächen)

F50-Einheitskatamarane auf Foils (Tragflächen) Deutsches Teams: Germany SailGP Team by Deutsche Bank

Germany SailGP Team by Deutsche Bank Fahrer: Erik Kosegarten-Heil (Strande bei Kiel)