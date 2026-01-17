Herausforderung in Perth: Der Starkwind namens "Fremantle Doctor"

In der Segel-Weltliga SailGP beginnt die neue Saison mit Starkwind in Australien. Team Germany will den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen. Wie das gelingen soll.

Die sechste SailGP-Saison startet am Wochenende mit dem Oracle Perth Sail Grand Prix. Erstmals gastiert die Formel 1 des Segelsports im australischen Revier vor Fremantle. Ein ruhiger Einstieg ist für die mit 13 Booten größte Flotte der Sail-Grand-Prix-Geschichte nicht zu erwarten.

Im australischen Powerplay-Revier weht der "Fremantle Doctor". Der Starkwind trifft meist ab mittags aus südwestlicher Richtung auf Perth und seine vorgelagerte Hafenstadt Fremantle. Die kräftigen Winde schenken der Region in der Sommerhitze Abkühlung.

Der SailGP-Tanz mit dem "Fremantle Doctor"

Im Training hat der "Fremantle Doctor" schon einen ersten Patienten verursacht. Auf den schwer zu bändigenden Booten verletzte sich bei einer unfreiwilligen Flugszene, in der das neue schwedische Team Artemis Racing mit seinem Rennkatamaran wie eine Rakete durch die Luft jagte, Flügeltrimmer Chris Draper.

Der SailGP-Steckbrief Gegründet: 2019

2019 Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA, Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA, Gründer US-Software-Konzern Oracle) Format: 13 zweitägige Events mit bis zu sieben Flottenrennen für alle Teams plus Finale mit Top-Drei

13 zweitägige Events mit bis zu sieben Flottenrennen für alle Teams plus Finale mit Top-Drei Teams: 13 aus 13 Nationen

13 aus 13 Nationen Rekordsieger: Australien (3 Meistertitel); es folgen Spanien und Großbritannien (je 1 Sieg)

Australien (3 Meistertitel); es folgen Spanien und Großbritannien (je 1 Sieg) Titelverteidiger: Team Emirates GBR/

Team Emirates GBR/ Saisons bislang: 5

5 Boote: F50-Einheitskatamarane auf Foils (Tragflächen)

F50-Einheitskatamarane auf Foils (Tragflächen) Deutsches Team: Germany SailGP Team by Deutsche Bank

Germany SailGP Team by Deutsche Bank Fahrer: Erik Kosegarten-Heil (Strande bei Kiel)

Draper trug leichte Verletzungen im Gesicht davon. Nach kurzem Krankenhaus-Check war er am Donnerstag mit schützender Gesichtsmaske wieder im Einsatz. Auch Erik Kosegarten-Heil wusste um die druckvollen Winde vor Fremantle. Der deutsche SailGP-Fahrer hatte dort 2011 eine 49er-WM mit Thomas Plößel bestritten, mit dem er später zweimal Olympia-Dritter wurde.

Aus für Spanien durch australischen Starkwind

Außerdem wurde das spanische Boot von Fahrer und Olympiasieger Diego Botin stark beschädigt. Damit hat der "Fremantle Doctor" zum zweiten Mal für Probleme gesorgt. Das spanische Team kann in Perth nicht an den Start gehen und wird erst in Auckland wieder dabei sein.

Wir haben schon erlebt, was in Perth mit dem "Fremantle Doctor" los sein kann. Da war Armageddon. „ Erik Kosegarten-Heil, Team Germany

Gleichzeitig bedeuten die Bedingungen auch rasendes Vergnügen für Segler und Publikum, solange beim 50. Event seit der SailGP-Premiere im Februar 2019 alles heil bleibt. "Windig, wellig, wild. Kein Bruch, keine Verletzten. Morgen geht’s weiter", hatte Team Germany aus dem Training vermeldet.

Schwedisches Team schon Mit-Favorit

Wer wird während der Regatta den "Fremantle Doctor" am besten meistern? Mit Rekordmeister Tom Slingsby und Comeback-Fahrer Nathan Outteridge im auf Anhieb co-favorisierten schwedischen Team Artemis Racing sind zwei Steuermänner der ersten SailGP-Stunde dabei.

Die Australier bringen Heimvorteile und einen massiven SailGP-Erfahrungsschatz mit in die neue Saison. Der deutsche Rennstall verfügt bei bislang 25 bestrittenen Events in seiner dritten Saison nur über etwa die Hälfte ihrer Erfahrung.

Team Germany hat Top sechs zum Ziel

Dem Rückstand jagen sie hinterher, konnten ihn aber in Halbzeit zwei der fünften Saison mit dem Aufschwung in Sassnitz, dem ersten Team-Sieg auf dem Genfersee und Top-Ergebnissen sichtbar verkürzen.

In diesem Jahr will sich Schwarz-Rot-Gold in der oberen Flottenhälfte platzieren. "Die Top-Sechs werden schwer, sind aber ein realistisches Ziel. 2025 hatten wir die Top-Sieben ins Visier genommen und hätten das ohne die Strafpunkte auch geschafft", sagt Anna Barth vom Team Germany.

Franzose neuer Flügeltrimmer im deutschen Team

Neu in seinem Team ist nach dem Wechsel von Stu Bithell zu den Briten der französische Flügeltrimmer Kevin Peponnet. Technisch fokussiert, ist er anders ausgerichtet als Bithell.

Kevin hat ein anderes Skill-Set als das, was wir bisher erlebt haben. „ Anna Barth, Team Germany

Weiter erklärte die Strategin: "Stu hatte auch in der Kommunikation viel übernommen, was teilweise gar nicht so gewollt war. Aber das ist sein Naturell und war auch der Tatsache geschuldet, dass er bei unserem SailGP-Einstieg das Boot schon kannte."

Auf dem Weg zum Top-Team

Kevin Peponnet hatte auch Offerten aus Dänemark und Brasilien, wählte aber Team Germany, "weil das Team eine großartige Dynamik hat".

Nimmt man die letzten vier, fünf Events, waren sie eines der drei besten Teams. Ihre Fortschritte sind ziemlich unglaublich. „ Kevin Peponnet, Flügeltrimmer Team Germany

So soll es mit der neu formierten Kerncrew weitergehen. Gefordert sind dabei auch Flight Controller James Wierzbowski und die Grinder Will Tiller sowie Linov Scheel. "Wir sind auf dem richtigen Weg und bereit, ihn zu gehen", kündigte Erik Kosegarten-Heil an: "Fernziel bleibt es, diese Serie zu gewinnen. Das ist die Mentalität im Team."