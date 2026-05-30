ZDF-WM-Experte Streich: "Fußball durchdringt die Gesellschaft"

Christian Streich verstärkt bei der WM das ZDF-Expertenteam. Vorher spricht der Ex-Freiburg-Trainer in der Dokumentation "Echt" unter anderem über seine Verbindung zum Fußball.

Für die Fußball-WM tauscht Christian Streich die Seitenlinie gegen das Mikrofon. Die Doku zeigt den Ex-Trainer als Experten mit Haltung – weit über den Fußball hinaus. 30.05.2026 | 19:20 min

Einer der bekanntesten deutschen Trainer wechselt die Perspektive. Für die Fußball-WM wird Christian Streich die Expertenriege des ZDF verstärken. Vorher spricht er in der ZDF-Dokumentation "Echt" unter anderem über seine Verbindung zum Fußball. Die Doku ist ab Samstag, 30. Mai, im ZDF-Streamingportal, auf sportstudio.de und bei ZDFheute zu sehen.

Das sind die wichtigsten Aussagen von Streich aus der Doku. Streich über …

… seine Selbstwahrnehmung:

"Ich sehe mich nicht als Vorbild, dafür bin ich zu fehlbar oder habe mich auch als zu fehlbar gezeigt."

… den Fußball

"Es ist ein großartiges Spiel und vor 25 Jahren habe ich gedacht, dass dieses Spiel all das, was auf dieses Spiel einwirkt, nicht überleben wird. Im Sinne von, dass sich mehr Menschen davon abwenden werden. Heute glaube ich, das wird nicht passieren. Das Spiel ist zu groß. Dieses Spiel ist so stark und so allumfassend auf der ganzen Welt, dass es stärker ist als all die, die an ihm herumreißen und sich zu Teilen unrechtmäßig daran bereichern oder es ausbeuten."

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

… seine Verbindung zum Fußball

"Ich liebe Fußball. Das ist das, was ich mein ganzes Leben lang schon so gerne gemacht habe. Leider kann ich schon lange nicht mehr spielen, wegen meinem Knie. Selber, also hobbymäßig, das vermisse ich total. Das Spiel im Fernsehen anschauen oder im Stadion ist etwas ganz tolles, weil ich das Spiel so mag."

Das ZDF-WM-Team darf sich über einen Neuzugang freuen. Christian Streich wird bei der WM 2026 das Experten-Team mit seinen Analysen aus Trainersicht bereichern. 12.05.2026 | 0:19 min

… sein Auftreten an der Seitenlinie

"Ich würde die Bilder gerne weghaben, weil ich mich teilweise auch geschämt habe, weil ich über gewisse emotionale Punkte heraus gegangen bin, wo ich mich nicht so sehen will. Das gab es auch. Da hätte man andere Wege finden müssen, das vorher besser zu regulieren. Du fühlst dich überwacht in der Zwischenzeit. Was ich gemacht habe, was mir total geholfen hat, waren Sachen wie Yoga. Ich gehe seit 25 Jahren zu einer Frau aus Indien in Freiburg und die macht Yoga. Das hilft mir total. Fahrrad fahren, lesen, in andere Räume gehen oder mal ins Theater gehen, oder in ein Symphoniekonzert und dem Dirigenten zuschauen, wie er dirigiert. Wie macht der das? Wie kommuniziert der mit den Musikern? Das hat mir Erholung gebracht und Inspiration."

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

… seine Haltung

"Der Fußball hat eine mediale Präsenz, wo man vor 20 Jahren gedacht hat es kann nicht so weiter gehen und es geht immer weiter. Er hat eine Ausbreitung, die enorm ist, auch in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten. Nicht alle gehen ins Stadion, weil sie ein außergewöhnliches Spiel sehen wollen oder alles taktisch durchleuchten wollen, sondern weil es ein gesellschaftliches Ereignis ist, ein gesellschaftlicher Anlass. Fußball ist politisch, Fußball durchdringt die Gesellschaft. Ich will es nicht übertreiben, aber es hat so viele Auswirkungen."

… seine Rolle als ZDF-Experte bei der WM 2026

"Mir ist es lieber, wenn die Leute hinterher sagen: "Oh, der ist aber Experte", als vorher. So, wie ich mit Spielern über taktische Dinge gesprochen habe, das möchte ich herunterbrechen auf das, was die Leute verstehen können. Die gehen den ganzen Tag arbeiten, können nicht die ganze Zeit Fußball schauen, wie wir das immer gemacht haben. Das Spiel ist manchmal einfach, aber manchmal auch echt komplex. Das hinzukriegen, das ist eine Aufgabe, die ich mir stelle."

… die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA

"Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist das Treffen von der ganzen Welt an einem Ort. Jetzt sind es drei Orte, das haben sie verändert. Das ist halt so. Da kann man drüber denken, wie man will. Der eine denkt so darüber, der andere so. Mexiko, Kanada, USA. Schön. Es ist außergewöhnlich.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 09.05.2026 | 2:13 min

Was wir sonst noch dort erleben werden, in diesen mehr als unruhigen Zeiten, wissen wir nicht. Ich hoffe einfach, dass alles friedlich ist, dass die Menschen sich frei bewegen dürfen, die dort sind, dass sie sich begegnen können. So, wie diese Begegnung in diesem Land hier war. Dass sie zu den Spielen gehen und zusammen Freude haben an tollen Fußballspielen. Wir, die darüber erzählen, über diese vielen Geschichten dieser Spiele, dass wir es positiv, emotional und freudig begleiten können. Das ist meine Hoffnung.

19.05.2026 | 1:45 min

Aber was passieren wird, heutzutage ist es schwierig zu sagen, was morgen passiert. Auf der ganzen Welt wird dieses Spiel geliebt. Wo soll ich es dann sagen, wenn nicht da? Oft habe ich banale Dinge gesagt, aber manchmal sind es die banalen Dinge, die einen zum Nachdenken bringen."

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.