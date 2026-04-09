SailGP in Brasilien:Team Deutschland hat gute Erinnerungen an Rio
von Kristin Recke
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Erik Heil zählte 2016 zu den erfolgreichen Olympia-Seglern. Der deutsche SailGP-Fahrer gewann seine erste von zwei Bronzemedaillen in Rio.
- Gegründet: 2019
- Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)
- Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei
- Teams: 12 aus 12 Nationen
- Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)
- Titelverteidiger: Spanien
- Saisons bislang: 4
- Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)
- Deutsches Team: Germany SailGP Team
- Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)
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