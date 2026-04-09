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Sport

SailGP Brasilien: Team Deutschland hat gute Erinnerungen an Rio

SailGP in Brasilien:Team Deutschland hat gute Erinnerungen an Rio

von Kristin Recke

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Erik Heil und Thomas jubeln über Bronze.

Erik Heil zählte 2016 zu den erfolgreichen Olympia-Seglern. Der deutsche SailGP-Fahrer gewann seine erste von zwei Bronzemedaillen in Rio.

  • Gegründet: 2019
  • Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)
  • Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei
  • Teams: 12 aus 12 Nationen
  • Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)
  • Titelverteidiger: Spanien
  • Saisons bislang: 4
  • Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)
  • Deutsches Team: Germany SailGP Team
  • Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

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Quelle: Reuters

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