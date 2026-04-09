SailGP-Premiere in Rio: Heimspiel für die Pionierin

Zwischen Christusstatue und Zuckerhut steigt am Wochenende die SailGP-Premiere in Rio de Janeiro. Brasiliens Fans wollen ihre Heldin feiern: Doppel-Olympiasiegerin Martine Grael.

Martine Grael beim Seitenwechsel in SailGP-Action Quelle: Felix Diemer/SailGP

Vor zehn Jahren hat die Brasilianerin Martine Grael die Fans am Flamengo Beach von Rio de Janeiro ausrasten lassen. Damals gewann sie mit Kahena Kunze im Finalthriller der Skiffseglerinnen ihre erste olympische Goldmedaille - mit zwei Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz.

Das brasilianische Team trug Grael und Kunze damals wie siegreiche Matadorinnen stehend auf ihrem Boot durch den Olympiahafen. Die Menschenmenge klatschte, sang und schrie. Der Coup war dort gelungen, wo Martine Grael einst das Segeln gelernt hatte: in der Guanabara-Bucht zwischen Christusstatue und Zuckerhut.

Meine erste Goldmedaille von Rio wird mir immer unvergesslich bleiben. Es war unglaublich. „ Martine Grael, brasilianische Seglerin

Erik Heil zählte 2016 zu den erfolgreichen Olympia-Seglern. Der deutsche SailGP-Fahrer gewann seine erste von zwei Bronzemedaillen in Rio. 09.04.2026 | 1:36 min

Olympia-Gold liegt in der Familie

Seitdem ist viel passiert. Grael und Kunze gewannen 2021 in Enoshima ihr zweites Olympia-Gold. Zwischendurch segelte die Steuerfrau im Ocean Race 2017/2018 um die Welt auch auf hoher See im Heckwasser ihres Vaters Torben Grael.

Der ist selbst Doppel-Olympiasieger und Ocean-Race-Gewinner. Mit insgesamt neun Olympia-Medaillen in der Familie haben Torben Grael (5), sein Bruder Lars Grael (2) und Tochter Martine (2) einen fast 50-prozentigen Anteil daran, dass Segeln mit 19-mal Edelmetall Brasiliens erfolgreichste Olympia-Sportart ist.

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Martine Grael ist der Star in Rio

"Mein Vater war immer mein Idol, meine Quelle der Inspiration und der Information", erklärt Martine Grael. Geprägt von der sonnigen Rio-Kindheit in Wind und Wellen, reifte sie zur herausragenden Allround-Athletin, die sich in vielen Segeldisziplinen wohlfühlt.

"Martine hat unglaubliches Talent und gezeigt, dass sie den Sport auf höchstem Level beherrscht", sagte SailGP-Boss Russell Coutts. Es erschien fast logisch, dass die heute 35-Jährige zur fünften Saison als erste Steuerfrau in die Weltliga SailGP einstieg.

Gefeierter Einstieg, harte Rückschläge

Die Nachrichten dazu rauschten um die Welt wie sie selbst über ihre Segelkurse. Martine Grael ist die Pionierin am SailGP-Steuer, auf die viele gewartet hatten. Wie andere Neueinsteiger hatte aber auch ihr Team Mubadala Brazil in der Premierensaison 2025 harte Rückschläge einzustecken. Etwa die Mastbruchschocks beim Bermuda-Einstiegstraining und bei der Deutschlandpremiere in Sassnitz.

Dass die schon für 2025 geplante Rio-Premiere aufgrund von Flügeldefekten bei mehreren F50-Foilern abgesagt werden musste, hatte Martine Graels Team hart getroffen. Jetzt aber steigt Graels erstes Heimspiel in Brasilien. Sie weiß: "Es ist immer aufregend, zuhause zu starten. Es ist der Rennkurs, auf dem ich das Segeln gelernt habe."

Rio-Premiere ohne Black Foils

Bislang rechnen die SailGP-Teams mit leichten Winden, doch ist Lokalmatadorin Grael auf alles gefasst. Im ehemaligen Olympia-Revier wird sie auch gegen ihre frühere Vorschoterin Kahena Kunze antreten. Die ist als Strategin für das dänische Team Rockwool Racing im Einsatz.

Neben den Brasilanerinnen haben weitere SailGP-Konkurrenten vor einem Jahrzehnt Olympiamedaillen in Rio gewonnen und kennen sich gut aus in der divenhaften Guanabara Bucht. Dazu zählen auch Neuseelands 49er-Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke. Doch die müssen nach ihrem dramatischen Crash in Auckland bei andauerndem Bau eines neuen Bootes für Rio passen.

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Erik Heil kommt mit Rio-Bronze

Im Einsatz dagegen sind die 49er-Olympia-Zweiten von Rio: Nathan Outteridge steuert am Wochenende für Schwedens Team Artemis. Sein früherer Vorschoter Iain Jensen ist Flügeltrimmer der Bonds Flying Roos, die in der SailGP-Tabelle nach drei Events auf Platz zwei hinter den britischen Titelverteidigern und vor Team USA liegen.

Auch Erik Heil zählte 2016 zu den erfolgreichen Bändigern der Guanabara-Bucht. Der deutsche SailGP-Fahrer gewann seine erste von zwei olympischen Bronzemedaillen in Rio. Das und seine bekannte Vorliebe für "tricky" Bedingungen sprechen am Wochenende für das auf Tabellenplatz neun liegende Germany SailGP Team by Deutsche Bank.