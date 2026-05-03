Deniz Aytekin: Wie er zum Vorzeige-Schiedsrichter wurde

Mit einem B-Jugendspiel zwischen dem TSV Altenberg und dem TSV Cadolzburg fing alles an. Nun tritt Deniz Aytekin als Schiedsrichter ab, als einer der besten seiner Zunft.

"Ich hatte ein viel zu großes Ego"

Schiedsrichter Deniz Aytekin in Aktion. Quelle: Witters

Deniz Aytekin ist bestens gelaunt, als er an diesem Samstagabend das Studio am Mainzer Lerchenberg betritt. Sein Weg hierher ist an diesem Tag nicht weit, am Nachmittag leitet er im Frankfurter Waldstadion gewohnt souverän das 1:2 der Eintracht gegen den Hamburger SV. "Ich denke schon, dass es emotional wird", sagt der 47-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Katrin-Müller-Hohenstein als Gast des ZDF im "Aktuellen Sportstudio".

Schiedsrichter Deniz Aytekin spricht im aktuellen sportstudio mit Katrin Müller-Hohenstein über seine Anfänge, die erfolgreiche Karriere und was er ab Sommer vermissen wird. 02.05.2026 | 16:57 min

Bundesliga-Debüt bei Hertha gegen Cottbus

Es ist sein 253. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse, zwei Spiele als Unparteiischer dürften noch hinzukommen, dann senkt sich für ihn der Vorhang auf der Bundesligabühne. Seine Abschiedstour wird mit viel Wehmut begleitet. "Gefühlt waren es in den letzten Wochen schon immer meine letzten Spiele in den verschiedenen Stadien", so Aytekin.

Wenn mich die Menschen, die Dauerkarten haben, begrüßen, dann tut das Aufhören schon ein bisschen weh. „ Deniz Aytekin, Schiedsrichter

Es ist der 27. September 2008, als der gebürtige Nürnberger zum ersten Mal in der höchsten deutschen Fußballklasse pfeift: Hertha BSC gegen Energie Cottbus lautet die Partie im Berliner Olympiastadion, schon die Paarung wirkt wie aus einer ganz anderen Zeit. Seitdem hat sich nicht nur der Fußball dramatisch verändert, sondern auch Aytekin.

Als bester und schlechtester Schiri ausgezeichnet

Dass der Sohn türkischer Einwanderer einmal der beste und vielleicht auch beliebteste Schiedsrichter Deutschlands werden würde, war damals wirklich nicht abzusehen. 2011 wurde er noch von den Bundesliga-Profis als "Schlechtester Schiedsrichter der Saison" gekürt. Es dauerte etwas, bis Aytekin zu dem respektierten "zwölften Mann" wurde, der sich dreimal die DFB-Auszeichnung Schiedsrichter des Jahres (2019, 2022 und 2024) verdiente.

Alles zum Abendspiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga. Zu Gast ist Schiedsrichter Deniz Aytekin. 02.05.2026 | 85:52 min

Vom kleinen Oberasbach auf die große Bundesliga-Bühne

Wie viele Jungs im Örtchen Oberasbach bei Nürnberg kickt er zunächst beim TSV Altenberg selber, ehe er seine Leidenschaft fürs Pfeifen entdeckt. Mit 18 ist er einer der jüngsten Bezirksliga-Schiedsrichter in der Gegend, seinen schnellen Aufstieg verdankt er nicht zuletzt dem ehemaligen Bundesliga-Referee Manfred Dölfel, der in dem 1,97 Meter langen Schlaks viel Talent sieht.

Später ist der ehemalige Fifa-Referee Aron Schmidhuber, Weltschiedsrichter von 1992, sein Mentor. Das negative frühe Image vom selbstherrlich wirkenden Spielleiter legt Aytekin schnell ab.

Am Anfang habe ich Härte mit Stärke verwechselt. Ich habe mich nur mit mir selbst beschäftigt und hatte ein viel zu großes Ego. „ Deniz Aytekin, Schiedsrichter

"Zu Hause war ich ja auch nicht so. Dann habe ich mir gesagt: Das bin ja nicht ich und habe an mir gearbeitet und zu mir gefunden", so der 47-Jährige weiter.

Nach dem Aufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga berichtet ZDF-Reporter Thomas Münten von der Stimmung vor Ort - inklusive Bier-Dusche. 02.05.2026 | 1:31 min

Wertschätzung von Trainern und Spielern

Heute hat er nicht nur fast 18 Jahre in der Bundesliga absolviert, sondern außerdem 33 im DFB-Pokal, darunter das Finale 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, sowie 21 in der Champions League.

Ich habe ganz viele schöne Momente in dieser Zeit erlebt und blicke auf überwiegend positive Erlebnisse zurück. „ Deniz Aytekin, Schiedsrichter

Inzwischen wird der studierte Betriebswirt und Unternehmer von den Spielern für seine kommunikative Art geschätzt. "Es war eine Ehre für uns, dass er das Spiel geleitet hat. Tolle Leistung", befand HSV-Trainer Merlin Polzin nach dem Abpfiff am Samstagnachmittag in Frankfurt.

Von Kollegen, die ihre Karriere längst hinter sich haben, erfährt Aytekin ebenfalls nur Lob. "Härte, Empathie und klare, sichere Entscheidungen", urteilt Herbert Fandel, viermal Deutschlands Schiedsrichter des Jahres. Und Markus Merk fügt hinzu:

Deniz ist einer, der mit seiner Art die Leute für sich gewinnt. Er ist uneitel, diese Glitzerwelt Bundesliga hat ihn null verändert. „ Markus Merk, Schiedsrichter

Zwei Pfeifen für ein ganzes Schiri-Leben

Und sparsam! Nur zwei Pfeifen braucht Aytekin in seiner gesamten Laufbahn, die aktuelle hat er im Sportstudio dabei. "Die erste wurde bei einem Hallenturnier in der Bezirksoberliga zerschossen", erzählt der Franke, der sich ab dem Sommer mehr um seine Familie kümmern will.

"Ich wünsche dir alles Gute", sagt RB Leipzigs Nationalspieler David Raum nach einem Spiel, das Aytekin mal wieder souverän geleitet hat. Viel mehr Anerkennung geht kaum.

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