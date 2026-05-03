2. Liga: Elversberg deklassiert Aufstiegskonkurrent SC Paderborn

Schalke vorzeitig Zweitliga-Meister:SV Elversberg deklassiert Aufstiegskonkurrent SC Paderborn
Elversberg hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht und Schalke vorzeitig zum Zweitliga-Meister gekrönt. Die SVE gewann den Aufstiegskracher gegen Paderborn mit 5:1.
Die SV Elversberg hat im spannenden Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen fulminanten Heimsieg gefeiert und einen direkten Aufstiegsplatz erobert. Das Überraschungsteam aus dem Saarland gewann das Topspiel gegen den SC Paderborn überraschend deutlich mit 5:1 (4:0) und zog in der Tabelle mit 59 Punkten an den Gästen und Hannover 96 (beide 58) vorbei auf Platz zwei.
Schalke, das mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend vorzeitig den Aufstieg klargemacht hatte, liegt dank der Pleite von Verfolger Paderborn zwei Spiele vor Saisonende mit 67 Punkten uneinholbar vorne und kehrt damit wie 2022 als Meister in die Bundesliga zurück. Die Schale für S04 wird es am letzten Spieltag (17. Mai) gegen Eintracht Braunschweig geben.
Schützenfest gegen SCP
Vor 9.027 Zuschauern erzielten Maximilian Rohr (4. Minute), David Mokwa (17.), Lukas Petkov (28./41.) und Raif Adam (90.+3) die Tore für die SVE, die den ersten Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte nun aus eigener Kraft schaffen kann. Calvin Brackelmann (65.) traf für die Paderborner, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Steffen Tigges in der Nachspielzeit zu Zehnt beendeten.
In der Arena an der Kaiserlinde spielten sich die Hausherren vor der Pause in einen Rausch. Angeführt von Amara Condé, der sein Team in Abwesenheit des gelbgesperrten Lukas Pinckert als Kapitän aufs Feld führte, boten die Elversberger in ihrem 100. Zweitligaspiel ein echtes Fußballfest.
Paderborn in Hälfte eins ohne Torchance
Schon beim ersten Angriff markierte Rohr die frühe Führung. Keine Viertelstunde später beschenkte sich Mokwa mit dem 2:0 zu seinem 22. Geburtstag. Petkov machte anschließend mit einem Doppelpack die auch in der Höhe verdiente Pausenführung perfekt. Es waren seine Saisontore Nummer 12 und 13. Paderborn blieb vor der Pause ohne echte Torchance.
Filip Bilbija brachte in der 56. Minute den ersten gefährlichen Schuss auf das Elversberger Tor. Nach Brackelmanns Treffer, bei dem SVE-Torwart Nicolas Kristof patzte, kam aber nicht mehr viel von den Gästen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.