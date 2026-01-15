SV Elversberg: Was das Überraschungsteam der 2. Liga so stark macht

Erfolgstrainer weg, Leistungsträger weg, Aufstieg hauchdünn verpasst: Viele prophezeiten der SV Elversberg eine schwierige Saison. Jetzt steht der Klub besser da als jemals zuvor.

Normalerweise hat Ole Book einen klaren Blick auf die Realitäten, ansonsten hätte der Sportvorstand der SV Elversberg seinen Klub nicht von der Regionalliga bis in die Spitze der 2. Bundesliga geführt. Wenn er aber auf den in den vergangenen Jahren zurückgelegten Weg blickt, gerät auch Book schon mal ins Träumen.

Elversberg als Startrampe für große Karrieren

"Wenn wir die ganzen Offensivspieler, die wir über die letzten Jahre hatten, mal gleichzeitig auf dem Feld hätten, dann wären wir eine ganz gute Mannschaft", sagt er mit einem Schmunzeln in der Sendung Bolzplatz. "Mit Asslani, Woltemade, Damar, Wanner, Ebnoutalib. Ja, das geht dann schon in Richtung internationale Ränge."

All diese Spieler haben eines gemeinsam: Sie spielten ein Jahr in Elversberg, diesem kleinen Ort im Saarland mit seinen knapp 7.500 Einwohnern, und entwickelten sich in dieser Zeit so stark weiter, dass sie heute in den Topligen Deutschlands, Englands und den Niederlanden unterwegs sind.

Klarer Plan der SVE bei Transfers

Hinter der Erfolgsstory der SVE steckt ein klarer Plan: Book sucht vor allem Spieler zwischen 21 und 25, die ihr Top-Niveau noch nicht dauerhaft abrufen konnten, aber das Potenzial haben, seine Idee von attraktivem Offensivfußball umsetzen zu können, wie Bolzplatz-Moderatorin Lili Engels erklärt.

In diese Reihe passt auch Younes Ebnoutalib, der Anfang 2025 vom Oberligisten FC Gießen nach Elversberg kam und im Winter zu Eintracht Frankfurt verkauft wurde.

Andere Vereine locken mit Infrastruktur, mit viel Geld. Bei uns ist es die Perspektive, dass du spielst, dass du dich in Ruhe weiterentwickeln kannst. „ Luca Schnellbacher, Stürmer der SV Elversberg

Elversberg noch besser als in der Vorsaison

Noch erstaunlicher als die individuellen Erfolgsgeschichten sind die Ergebnisse der Mannschaft. Nach dem knappen Scheitern in der Bundesliga-Relegation gegen Heidenheim und zahlreichen Abgängen, darunter Trainer Horst Steffen, galt der Klub bei nicht wenigen Experten sogar als Abstiegskandidat.

Nun steht die SVE nach 18 Spieltagen auf Rang zwei auf einem direkten Aufstiegsplatz und hat satte sechs Zähler mehr auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Gegenseitiges Vertrauen im Klub

"Nicht nur ich vertraue und wir vertrauen den Spielern sehr", nennt Book ein Erfolgsrezept. "Ich habe das Gefühl, dass sie mir und uns auch vertrauen, dass wir wieder Gutes auf die Beine stellen."

Ein Gefühl, das Schnellbacher bestätigt. "Man hat eine Bindung zu ihm und man kann auch mit ihm über Probleme reden, die auch die Mannschaft betreffen", sagt der Routinier über Book. "Er sucht die Charaktere aus, die zu der Mannschaft passen."

Trainer Wagner setzt Offensiv-Philosophie fort

Vor allem müssen sie zum offensiven Spielstil passen, den der zu Werder Bremen gewechselte Ex-Trainer Steffen implementiert hat und der von dessen Nachfolger Vincent Wagner mit leichten Anpassungen fortgeführt wird.

"Er ist quasi so ein bisschen in die DNA der Jungs übergegangen", sagt Kicker-Reporterin Sandra Bertrand über die Elversberger Spiel-Philosophie im Bolzplatz.

Geldgeber Holzer als Macher im Hintergrund

Wie andere erfolgreiche kleine Klubs zeichnet sich auch die SVE durch eine hohe Kontinuität in der Spitze aus. Für die bürgt neben Book vor allem Frank Holzer, der seit 1990 in Personalunion Präsident und Geldgeber seines Jugendvereins ist.

Wir wollen einfach jede Woche noch besser Fußball spielen. „ Ole Book, Sportvorstand der SV Elversberg

Beim Blick auf die nächsten Schritte ist Book dennoch vorsichtig. "Manche schaffen es, manche nicht", sagt er. Er glaube nicht an die große Wirksamkeit von Zielen. "Das heißt aber nicht, dass wir ambitionslos unterwegs sind."