Die Bayern-Frauen müssen im Halbfinalrückspiel der Champions League beim FC Barcelona ohne ihren gesperrten Coach José Barcala auskommen. Warum dies ein besonderes Handicap ist.

José Barcala: Ein Trainer, der bis zum Mond möchte

Die Bayern-Frauen liefern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona einen großen Kampf und holen ein 1:1. Bayern-Trainer Jose Barcala und Franzi Kett sehen Rot. 25.04.2026 | 9:16 min

Wer José Barcala nach der Identität der Frauen des FC Bayern fragt, bekommt eine längere Antwort. Der Trainer hat klare Vorstellungen, wie eine dominante Mannschaft aufzutreten hat. "Dominant zu sein, heißt auch zu verstehen, dass man in unterschiedlichen Spielkontexten lebt", erklärte der Spanier einmal: "Es ist nicht dasselbe, zu Hause gegen Hamburg zu spielen oder auswärts in Barcelona. Die Identität bleibt gleich, aber der Gegner zwingt dich in andere Kontexte."

Vergleicht seine Arbeit gerne mit der des spanischen Starkochs Ferran Adrià: José Barcala, hier Franziska Kett. Quelle: action press

Eine Aussage, die vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Barcelona (Sonntag, 16.30 Uhr, ZDF live ab 16.15 Uhr) brandaktuell ist. Ähnlich wie im Hinspiel (1:1) in der Münchner Arena wird es Widerstandgeist, Beharrlichkeit und auch Leidensfähigkeit brauchen, um diese Herkulesaufgabe gegen das spielerisch weltbeste Vereinsteam, das zum sechsten Male in Folge das Finale erreichen will, zu bewältigen.

Barcala fehlt wegen Rotsperre

Ausgerechnet jetzt fehlt den Bayerinnen ihr Lehrmeister. Trainer Barcala ist nach seiner Roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt. "Ich habe nur geschrien - ich kann verstehen, dass ich dafür eine Gelbe Karte bekomme, aber das ist niemals eine Rote Karte", beschwerte er sich:

Ich denke, das ist vollkommen unfair. „ Bayern-Trainer José Barcala

Stimmen nach dem Halbfinal-Hinspiel der Frauen zwischen Bayern und Barcelona mit Klara Bühl, Linda Dallmann, José Barcala und Giulia Gwinn. 25.04.2026 | 12:53 min

Barcala hatte der Platzverweis seiner Torschützin und Linksverteidigerin Franziska Kett wegen eines Griffs in die Haarsträhnen ihrer Gegenspielerin Salma Paralluelo maßlos geärgert.

Entschuldigung für Ausraster

"Ich habe überreagiert. Das war nicht mein Stil", entschuldigte sich Barcala wenige Tage später. Nun sollen seine Assistenten Kjetil Lone und Clara Schöne für ihn einspringen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern verdienen sich den Einzug ins Halbfinale dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Der Sieg gegen Manchester United ist am Ende hochverdient. 02.04.2026 | 2:26 min

Wortführerin Giulia Gwinn macht sich keine Sorgen: "Der Trainer ist der Kopf und das Herz unserer Mannschaft, wir haben aber auch super Co-Trainer."

Der Mensch im Mittelpunkt

Barcala glaubt fest daran, erstmals ein Europapokalendspiel mit den FCB-Frauen zu erreichen. Die Zuversicht schöpft er aus der Aufholjagd aus dem Herbst vergangenen Jahres, als die Bayern gegen den Titelverteidiger FC Arsenal (3:2) nach einem Rückstand reüssierten.

Wenn wir als Staff in der Lage sind, mit einem klaren Plan vor diese Spielerinnen zu treten, dann können sie mit der Qualität, die sie haben, bis zum Mond kommen. „ Bayern-Trainer José Barcala

Als der zuvor beim Schweizer Verein Servette FC Chênois Féminin arbeitende Spanier die Anfrage vom FC Bayern erhielt, musste der zuvor auch in Australien und Schottland arbeitende Fußballlehrer nicht lange überlegen.

"Seit ich mit 18 zu coachen begonnen habe, habe ich nach dieser Chance gesucht", sagte er im Mitgliedermagazin "51". Er sei als Head of Coaching, Head of Methodology, Co-Trainer, Athletiktrainer im Männerfußball, in Nachwuchsakademien, im Frauenfußball tätig gewesen: "Wenn man so eine Möglichkeit bekommt, kann man nicht Nein sagen."

Die Lehren aus dem Debakel

Seine Arbeit vergleicht er gerne mit der des spanischen Starkochs Ferran Adrià: "Du hast Zutaten, du suchst Mischungen, du willst kreativ sein, und was du anbietest, muss den Menschen schmecken - am besten so gut wie nie zuvor."

Barcala strebt nach "magischen Momente" erzeugen, die für ihn mit drei Faktoren zusammenhängen: "individuelle Qualität, Koordination und Interaktion".

Im Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Champions-League trifft Barcelona früh. Allerdings scheint die Bayern-Defensive nicht auf der Höhe zu sein. 25.04.2026 | 0:21 min

Sein Ensemble hat die Lehrstunde zum Auftakt der Ligaphase in Barcelona (1:7) bestens weggesteckt. Seitdem gab es national und international keine einzige Niederlage mehr, spielerische und taktische Fortschritte sind offenkundig.

Der aus Galizien stammende Barcala redete seine Spielerinnen vom ersten Tag an stark: "Wir haben die Kapitäninnen von Deutschland (Giulia Gwinn, Anm. d. Red.) und Dänemark (Pernille Harder) und absolute Führungsspielerinnen aus England, Norwegen und Kanada - einen Kader voller Talent."