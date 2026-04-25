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Champions League der Frauen: Bayern im Halbfinal-Hinspiel remis

Champions League der Frauen:Bayern retten Remis im Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona

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Die Frauen des FC Bayern dürfen weiter auf das Finale der Champions League hoffen. Gegen den FC Barcelona gab es im Halbfinal-Hinspiel trotz zwei Platzverweisen ein Remis.

Franziska Kett vom FC Bayern München im Laufduell gegen Barcelonas ballführende Stürmerin Caroline Graham Hansen.

Franziska Kett (Mitte) und der FC Bayern hatten große Mühe mit dem FC Barcelona um Caroline Graham Hansen (rechts) und Ona Batlle.

Quelle: IMAGO / Lobeca

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihr Barca-Trauma abgestreift und dürfen weiter vom Triple träumen. Rund sechs Monate nach der 1:7-Demütigung in der Ligaphase erkämpften sich die frisch gekürten Meisterinnen im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den favorisierten FC Barcelona in Unterzahl ein 1:1 (0:1) und haben vor dem Rückspiel am kommenden Sonntag (16:30 Uhr/ZDF) im Camp Nou weiter Chancen auf ihre erste Finalteilnahme.

Barcelonas Innenverteidigerin Irene Paredes wirft sich in den Schuss von Bayerns Mittelfeldspielerin Bernadette Amani

Der FC Bayern hat dank großem Kampf im Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Champions-League gegen den FC Barcelona ein 1:1 erzielt. Zudem gab es Rot für Münchens Trainer Barcala und Franzi Kett.

25.04.2026 | 9:16 min

Franziska Kett trifft und fliegt vom Platz

Franziska Kett (69.) bescherte dem Team von Trainer José Barcala vor 31.000 Fans in der Allianz Arena mit ihrem Treffer eine gute Ausgangslage. Dann aber flog die Nationalspielerin (79.) mit Rot vom Platz, weil sie Salma Paralluelo an den Haaren gezogen hatte. Die frühere Wolfsburgerin Ewa Pajor (8.) hatte Barca, das zum sechsten Mal in Folge ins Finale einziehen könnte, in Führung gebracht.

Linda Dallmann (10, FC Bayern München) und Hanna Lundkvist (5, Manchester United, ManU beim Spiel zwischen FC Bayern München gegen Manchester United

Die Fußballerinnen des FC Bayern verdienen sich den Einzug ins Halbfinale dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Der Sieg gegen Manchester United ist am Ende hochverdient.

02.04.2026 | 2:26 min

Den Münchnerinnen war der Respekt vor Barcelona anzumerken. Im gegnerischen Ballbesitz verteidigten die Bayern meist dicht vorm eigenen Tor und lauerten auf Konter. Das klappte auch hin und wieder, insbesondere über Bühl. Doch während Pernille Harder (7.) die erste gute Chance der Partie noch liegen ließ, zeigte sich Barca eiskalt: Nach einem Stellungsfehler von Giulia Gwinn stand Pajor im Zentrum goldrichtig.

Bayerns Abwehrspielerin Glódís Perla Viggósdóttir kann sich im Zweikampf gegen Barcelonas Stürmerin Ewa Pajor durchsetzen

Im Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Champions-League trifft Barcelona früh. Allerdings scheint die Bayern-Defensive nicht auf der Höhe zu sein.

25.04.2026 | 0:21 min

Brugts trifft Pfosten für Barcelona

Viel mehr kam von Barca in der ersten Halbzeit jedoch nicht. Stattdessen wurden die Bayern vor den Augen von Uli Hoeneß und Vereinsboss Jan-Christian Dreesen immer stärker und trauten sich auch mehr zu. Kurz vor der Pause hatte Kett (42.) die beste Chance der Münchnerinnen, scheiterte aber an Torhüterin Cata Coll.

Pernille Harder jubelt über ein Tor mit ausgestrecktem Arm und wehendem Zopf.

Der FC Bayern bietet im "Theatre of Dreams" eine tolle Leistung und schafft sich eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Beste Akteurin beim Sieg über Manchester United: Pernille Harder.

26.03.2026 | 2:47 min

Erst nach der Pause wurde Barca wieder aktiver - und direkt wurde es gefährlich. Esmee Brugts (49.) traf jedoch nur den Pfosten, zudem klärte Verteidigerin Vanessa Gilles (60.) für die Bayern knapp vor der Torlinie. Auf der Gegenseite vollendete Kett einen gut ausgespielten Konter. Dann wurde die beste Bayern-Spielerin vom Platz gestellt - auch Barcala sah die Rote Karte wegen Meckerns.

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Quelle: Reuters

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Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live "Halbfinal-Hinspiel: FC Bayern - FC Barcelona" am 25.04.2026 ab 17:58 Uhr.
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