Champions League der Frauen: Bayern gegen Barca vor Mammutaufgabe

Der FC Bayern will dem übermächtigen FC Barcelona in der Champions League die Stirn bieten. Blaupause für einen Coup könnten die Länderspiele der deutschen Fußballerinnen sein.

Die Frauen vom FC Bayern München müssen gegen die spielstärkste Vereinsmannschaft der Welt bestehen, um das Champions-League-Finale zu erreichen. Quelle: Imago

Es ist das Spiel, auf das die Fußballerinnen des FC Bayern lange gewartet haben: ein Kräftemessen mit dem FC Barcelona, das über den Einzug ins Finale der Women's Champions League entscheidet.

Nach der Vollzugsmeldung mit der Meisterschaft wartet auf die Münchnerinnen mit dem Halbfinalhinspiel gegen die spielstärkste Vereinsmannschaft der Welt ein absoluter Höhepunkt (Samstag, 18:15 Uhr/live ZDF).

Es ist eine der größten Spiele, die wir hier spielen können. Wir wollen die Fans mit unseren Aktionen mitnehmen. „ Klara Bühl in der Abschlusspressekonferenz

Im Halbfinale der Champions League wartet auf die Bayern-Frauen der FC Barcelona. Linda Dallmann spricht im Interview mit ZDF-Reporter Felix Tusche. 24.04.2026 | 2:50 min

Bayern gegen Barca: "Wollen in den Zweikämpfen giftiger sein"

Bis zu 30.000 Fans könnten in die Allianz-Arena strömen, wo zur Saisoneröffnung der Frauen-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen die Rekordkulisse von 57.762 Besuchern zustande kam.

Zuspruch werden die Bayern auf jeden Fall brauchen. Das 1:7-Debakel zum Auftakt der Ligaphase in Barcelona hat niemand vergessen. Auch die Weltklassestürmerin Klara Bühl stand damals trotz ihres Ehrentreffers neben sich.

Vermutlich sei die Klatsche bei den Katalaninnen "für irgendwas gut: Wir wollen im Kopf schneller, in den Zweikämpfen giftiger sein". Und die 25-Jährige weiß: "Wir werden zwei extrem gute Leistungen brauchen - als Team und individuell."

Die Bayern-Frauen treffen im Halbfinale der Champions League auf den FC Barcelona. Klara Bühl im Interview bei ZDF-Reporter Felix Tusche. 24.04.2026 | 4:34 min

Bayern-Frauen planen Taktikwechsel gegen Barcelona

Trainer José Barcala rang an jenem 7. Oktober im Estadi Johan Cruyff um Fassung, der Spanier sprach von "einer der schlimmsten Nächte meines Lebens". Der 44-Jährige deutete Anpassungen aus der Lehrstunde an:

Spezielle Spiele brauchen eine spezielle Taktik. Wir werden unsere Identität nicht verraten, aber wir müssen kompakt zusammen stehen. „ Bayern-Trainer José Barcala

Es wird beim erwarteten Ballbesitz des Gegners Leidensfähigkeit und Widerstandsgeist in Überdosis brauchen.

Duelle der Top-Ligen in der Champions League

In der Königsklasse sind die Repräsentanten der vier Top-Ligen aus Deutschland, Spanien, Frankreich und England unter sich. Präsident Herbert Hainer möchte gerne auch die FCB-Frauen "in der europäischen Spitze etablieren", weiß aber: "Barcelona ist natürlich der schwierigste Gegner in Europa".

Im Münchner Norden setzen sich die deutsch-spanischen Duelle fort, die zwischen den Nationalteams im EM-Halbfinale (0:1 n.V.) und in den Nations-League-Finals (0:0, 0:3) im vergangenen Jahr knisternde Spannung boten. Vor allem das erste Nations-League-Endspiel in Kaiserslautern, als die DFB-Frauen mit ihrer aggressiven Gangart die Spanierinnen an den Rand der Niederlage brachten, könnte eine Blaupause sein.

Die Fußballerinnen des FC Bayern verdienen sich den Einzug ins Halbfinale dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Der Sieg gegen Manchester United ist am Ende hochverdient. 02.04.2026 | 2:26 min

Diese Erfahrung helfe, sagte Bühl auf ZDFheute-Nachfrage: "Man kann als Deutschland und als FC Bayern mithalten, man muss die Chancen nutzen - viele werden es nicht sein."

Eindrucksvolle Bilanz des FC Barcelona Der FC Barcelona stand fünfmal in Folge im Champions-League-Finale, gewann die Trophäe 2021, 2023, 2024 - und will auch am 23. Mai in Oslo wieder im Endspiel vorspielen. Das Team von Trainer Pere Romeu hat genau wie der FC Bayern unter der Woche vorzeitig die Meisterschaft perfekt gemacht.



Mit 25 Siegen in 26 Spielen bei einem Torverhältnis von 116:7 liest sich die Zwischenbilanz eindrucksvoll. Rivale Real Madrid liegt in der Superliga Femenina 16 Zähler zurück. Die Viertelfinals der Königsklasse verlor Real gegen Barcelona in der Endabrechnung sogar mit 2:12.



Das zweite Halbfinale bestreiten Rekordgewinner Olympique Lyonnais und Titelverteidiger FC Arsenal (Sonntag, 16:30 Uhr).

Gwinn, Dallmann und Bühl gegen Barcelona gefordert

Was Handlungsschnelligkeit, Passqualität und Kombinationssicherheit angeht, bildet Barcelona die Benchmark. Den Takt geben die Weltfußballerinnen Aitana Bonmatí und Alexia Putellas vor. Talente wie Vicky López verschmelzen mit Abwehrchefin Irene Paredes zu einer eingespielten Einheit, die das Gerüst der Nationalelf bildet.

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind zum vierten Mal in Folge deutscher Meister. Nach dem 3:2 bei Union Berlin stehen sie vorzeitig als Titelträgerinnen fest. 22.04.2026 | 6:33 min

Es fehle nicht mehr viel bis zu diesem Level, sagte kürzlich Bundestrainer Christian Wück, aber eben "noch ein bisschen". Sein Glückwunsch für die Meisterschaft an die Bayern war mit dem Hinweis versehen, dass die Leistungen "auch für die Nationalmannschaft von großer Bedeutung sind". Giulia Gwinn, Franziska Kett, Linda Dallmann und eben Bühl sollen auf Topniveau die Stirn bieten.

Die gerade von einer Muskelsehnenverletzung genesene Außenangreiferin Bühl steht im Blickpunkt: Ihr Wechsel nach Barcelona schien 2025 bereits durch, ehe der Renommierklub wegen der finanziellen Beschränkungen durch das überreizte Budget der Männer wieder Abstand nahm. Sie glaubt jetzt daran, dass man auch mit dem deutschen Primus "alles erreichen kann" - auch das Triple, das die Frauen des FC Bayern noch nie gewannen.