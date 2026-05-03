Champions League der Frauen: Barcelona zu stark für Bayern

Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League der Frauen verpasst. Der FC Barcelona war im Rückspiel des Halbfinals zu stark.

Die Frauen des FC Bayern haben das Finale der Champions League verpasst. Barcelona war lange überlegen, erst gegen Ende wachten die Münchnerinnen auf. 03.05.2026 | 9:23 min

Die Frauen des FC Bayern München haben den Einzug ins Finale der Champions League verpasst. Im Halbfinal-Rückspiel unterlagen sie den Favoritinnen des FC Barcelona mit 2:4 (1:2), die zum sechsten Mal in Folge im Endspiel stehen. Im Finale kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit Olympique Lyonnes, das im Viertelfinale den VfL Wolfsburg ausgeschaltet hatte.

Von der ersten Minute an übernahmen die Spielerinnen des FC Barcelona die Kontrolle über die Partie und drückten die Münchnerinnen tief an den eigenen Sechzehner. Die versuchten die Räume möglichst eng zu machen, sodass den Katalaninnen kaum Raum zum kombinieren blieb. Trotzdem dauerte es bis zur ersten Chance nicht lang.

Rasante Anfangsphase

Einen Steilpass von Caroline Graham Hansen kratzte Ona Battle noch von der Grundlinie. Ihre scharfe Flanke in die Mitte setzte Ex-Wolfsburgerin Ewa Pajor wuchtig rechts am Tor vorbei (8.). Zwei Minuten später vertendelte Stine Ballisager den Ball in der eigenen Hälfte und hatte Glück, dass Salma Paralluelo die Kugel knapp vorbeispitzelte.

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Die Blaugrana war in der Anfangsphase drückend überlegen, der deutsche Meister kam nicht hinten raus - die frühe Führung für die Gastgeberinnen war die logische Konsequenz. Eine Flanke von Graham Hansen von der rechten Seite rutschte durch zu Paralluelo, die am langen Pfosten über Ena Mahmutovic zum 1:0 vollendete (13.).

Die Antwort der Gästinnen kam allerdings postwendend. Nach Ballverlust von Irene Paredes offenbarten die Spielerinnen Barcelonas große Lücken in der Rest-Verteidigung, Bayern konterte und Linda Dallmann traf von der Strafraumgrenze zum Ausgleich (17.).

Putellas besorgt erneute Führung

Doch von diesem Treffer aus dem Nichts, ließen sich die Gastgeberinnen nicht beirren. Rund fünf Minuten später bekamen die Münchnerinnen eine Flanke von Paralluelo nicht geklärt, Alexia Putellas bekam den Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes vor die Füße und besorgte mit einem satten Flachschuss ins rechte untere Eck die erneute Führung für Barcelona - 2:1 nach 22 Minuten.

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Ein Bild, welches sich durch die erste Halbzeit zog: Die Bayerinnen schafften es nicht, den Ball konsequent aus dem eigenen Strafraum zu klären, so wurde Barcelona immer wieder gefährlich, betrieb zwischenzeitlich jedoch Chancenwucher.

Sowohl Graham Hansen (24. und 34.) als auch Esmee Brugts (28.) ließen beste Möglichkeiten ungenutzt. Das 2:1 zur Pause war durchaus schmeichelhaft aus Sicht der Münchnerinnen.

Pajor erhöht kurz nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gastgeberinnen früh in der Hälfte des FC Bayern fest und bauten in der 55. Minute ihre Führung weiter aus. Die starke Paralluelo durfte von der linken Seite vollkommen ungestört flanken, Pajor setzte sich gegen Vanessa Gilles durch und versenkte den Ball per Kopf im Bayern-Tor zum 3:1.

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Die Gastgeberinnen blieben auf dem Gaspedal und machten es nun besser als in Halbzeit eins - sie nutzten ihre Chancen. Einen Freistoß von Brugts bekamen die Münchnerinnen nicht geklärt, Putellas sorgte mit ihrem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung (58.).

Bayern stemmt sich gegen die Niederlage

Doch die Gästinnen gaben sich nicht auf. Nach einem zu leichten Ballverlust des FC Barcelona kam Pernille Harder im Strafraum zum Abschluss und traf zum 4:2 (71.).

Plötzlich fingen die Gastgeberinnen an zu wackeln, die Münchnerinnen zeigten ein ganz anderes Gesicht und kamen nun zu Chancen. In der 79. Minute scheiterte Caruso von der Strafraumgrenze an Torfrau Cata Coll und der Latte, rund fünf Minuten später passierte Dallmann exakt dasselbe. In der 90. Minute gelang Harder nach einem wuchtigen Abschluss sogar noch das vermeintliche 4:3 - doch der Treffer wurde nach VAR-Prüfung wegen eines vorangegangenen Fouls aberkannt.

So änderte sich nichts mehr - das 4:2 blieb auch das Endergebnis.

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