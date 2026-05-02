Champions League der Frauen: Lyon erreicht Finale

Fußball: Arsenal scheidet aus:Jule Brand schießt Lyon ins Champions-League-Finale
Olympique Lyon hat das Finale der Champions League der Frauen erreicht. Jule Brand sorgte beim 3:1-Sieg gegen Titelverteidiger FC Arsenal für das entscheidende Tor.
Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Jule Brand hat Rekordsieger Olympique Lyon ins Finale der Champions League geschossen. Die Offensivspielerin legte beim 3:1 (2:0) gegen Titelverteidiger FC Arsenal zunächst ein Tor auf und sorgte dann kurz vor dem Ende mit ihrem Treffer für die erfolgreiche Aufholjagd. Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Londonerinnen noch mit 2:1 für sich entschieden.
Lyon macht Hinspielniederlage wett
Wendie Renard (21., Foulelfmeter) und Kadidiatou Diani nach Brand-Ecke (36.) trafen zunächst für die Französinnen. Als Lyons Verteidigerin Ashley Lawrence mit einem Eigentor (76.) für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer sorgte, stellten sich die Teams schon auf eine Verlängerung ein, ehe Brand das umjubelte Siegtor gelang (86.).
Gegner im Endspiel am 23. Mai in Oslo sind die Frauen des FC Bayern oder der FC Barcelona, die sich am Sonntag (16:30 Uhr/live im ZDF ) im legendären Camp Nou gegenüberstehen. Das Hinspiel in München war 1:1 ausgegangen.
Für Lyon, das im Viertelfinale Brands Ex-Klub VfL Wolfsburg ausgeschaltet hatte, geht es nun um Königsklassen-Titel Nummer neun. Der letzte Triumph des Klubs liegt vier Jahre zurück.
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