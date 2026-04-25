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Champions League der Frauen: Schläft hier die Bayern-Abwehr?

Champions League der Frauen:Schläft hier die Bayern-Abwehr beim Barca-Tor?

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Bayerns Abwehrspielerin Glódís Perla Viggósdóttir kann sich im Zweikampf gegen Barcelonas Stürmerin Ewa Pajor durchsetzen

Im Halbfinal-Hinspiel der Frauen-Champions-League trifft Barcelona früh. Allerdings scheint die Bayern-Defensive nicht auf der Höhe zu sein.

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Quelle: Reuters

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Quelle: ZDF
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