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Bühl: "Unfassbar stolz auf die Mannschaft"

Champions League der Frauen - Stimmen:Bühl: "Unfassbar stolz auf die Mannschaft"

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Bayerns Mittelfeldspielerin Klara Bühl im Interview

Stimmen nach dem Halbfinal-Hinspiel der Frauen zwischen Bayern und Barcelona mit Klara Bühl, Linda Dallmann, José Barcala und Giulia Gwinn.

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Quelle: Reuters

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