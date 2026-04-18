Tennis: Zverev verliert Halbfinale von München gegen Cobolli

Im Halbfinale des Tennisturniers in München ist Schluss für Alexander Zverev. Er unterliegt dem Weltranglisten-16. Flavio Cobolli aus Italien in zwei Sätzen.

Alexander Zverev in Aktion beim Halbfinale gegen Cobolli (Italien). Quelle: dpa

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München im Halbfinale gescheitert. Der Vorjahressieger unterlag dem überragend aufspielenden Italiener Flavio Cobolli mit 3:6, 3:6. In seinem vierten Halbfinale in München stieß Zverev damit erstmals nicht ins Endspiel vor, ihm entging damit auch die Chance, mit einem vierten Titel zum alleinigen Rekordchampion aufzusteigen.

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"Er ist ein wilder Spieler. Es wird eine Challenge", hatte Zverev vor dem Match über seinen Gegner gesagt - viele Chancen, zu seinem Spiel zu finden, bekam er im dritten Duell mit Cobolli nicht.

Cobolli mit etlichen Winner-Schlägen

Der in München an Nummer 4 gesetzte Florentiner führte nach einem Break schnell mit 4:1 und holte sich den ersten Satz nach nur 34 Minuten. Dabei gelangen dem Italiener vor allem mit seiner Vorhand insgesamt 20 "Winner", also direkte Punkte.

Alexander Zverev hat auch das dritte Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner binnen vier Wochen klar verloren. Beim Masters von Monte-Carlo verlor die deutsche Nummer eins mit 1:6, 4:6. 11.04.2026 | 0:51 min

Zverev konnte im ersten Durchgang nur fünf solcher Gewinnschläge verbuchen, und sollte er gehofft haben, sein Gegner werde mit zunehmender Dauer nachlassen, sah er sich getäuscht.

Cobolli, im Vorjahr Sieger des Turniers in Hamburg, schlug im zweiten Satz weitere zwölf "Winner" und nahm Zverev zum 3:1 ein weiteres Mal den Aufschlag ab. Nach dem Matchball saß er weinend auf seiner Bank, weil am Vortag ein Freund von ihm gestorben war.

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