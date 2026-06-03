Im Juni eröffnet die Volleyball-Nations-League den Sommer der Nationalmannschaften. Das ZDF zeigt deutsche Spiele im Livestream. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Wettbewerb.

27.05.2026 | 0:25 min

Was ist die Volleyball-Nations-League?

Die Volleyball-Nations-League (VNL) ist ein mehrwöchiger Wettbewerb, in dem die besten Nationalmannschaften der Männer und Frauen gegeneinander antreten. In den ersten drei Wochen hat jedes Team zwölf Spiele - insgesamt finden 216 Begegnungen statt.

Der Sieger der VNL wird anschließend in der Finalwoche ausgespielt, für die sich die besten acht Teams aus der Gruppenphase qualifizieren. Das Ansehen des Turniers ist nicht zu vergleichen mit Olympia, einer Weltmeisterschaft oder einer Europameisterschaft, die in diesem Sommer auch noch stattfindet.

Die Volleyball-Frauen des VfB Suhl jubeln nach dem Sensations-Double. "Das ist unglaublich. Das ist historisch", sagt Trainer Hollosy, der den Klub nach oben geführt hat. 23.04.2026

Wo findet die VNL statt?

Das Turnier ist auf mehrere Standorte auf dem gesamten Globus verteilt. Bereits die Gruppenphase wird in neun verschiedenen Nationen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika ausgetragen. Die Finalrunde findet bei den Männern in Ningbo Beilun in China und den Frauen in Macau statt.

Welche Länder treten an?

Insgesamt nehmen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern 18 Nationen teil. Das Teilnehmerfeld variiert bei den Geschlechtern. Die 18 Nationen qualifizieren sich über das Welt-Ranking. Der Letztplatzierte der Gruppenphase steigt aus dem Teilnehmerfeld der Folgeauflage aus und wird durch die nächsthöchste Nation im Welt-Ranking ersetzt.

Das Teilnehmerfeld bei den VNL

Frauen Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Dominikanische Republik, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Niederlande, Polen, Serbien, Thailand, Tschechien, Türkei, Ukraine, USA Männer Argentinien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Frakreich, Iran, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Polen, Serbien, Slowenien, Türkei, Ukraine, USA

Wann spielt Deutschland?

Die Frauen starten bereits am 4. Juni und duellieren sich bis zum 7. Juni im kanadischen Quebec mit Kanada, der Ukraine, Japan und den USA. Zwischen dem 17. und dem 21. Juni warten in der türkischen Hauptstadt Ankara China, Belgien, Brasilien und die Türkei.

Die dritte Vorrundenwoche findet in Belgrad statt, wo Duelle mit Tschechien, den Niederlanden, Serbien und Bulgarien auf dem Programm stehen. Eine potenzielle Finalrunde fände zwischen dem 22. und dem 26. Juli in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Macau statt.

Die Männer starten eine Woche später am 11. Juni. Der erste Gegner in der kanadischen Hauptstadt Ottawa heißt ebenfalls Kanada, danach folgen Italien, die USA und Frankreich. Zwischen dem 24. und dem 28. Juni schlagen die Männer in Polen auf und treten in Gliwice gegen Argentinien, Belgien, Polen und China an.

Vom 15. bis zum 19. Juli spielen die Männer ebenfalls in Belgrad, dort warten Slowenien, Iran, Serbien und die Ukraine. Das Final Eight fände vom 29. Juli bis zum 2. August in Ningbo Beilun in China statt.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern haben Polen und Italien die Favoritenrolle. Die beiden Nationen bekleiden die Plätze 1 und 2 der Weltrangliste und schlossen auch in jener Rangfolge die VNL im Vorjahr ab. Deutschland hat als 11. der Weltrangliste und Vorjahres-Elfter geringe Titelambitionen.

Die deutschen Frauen stehen in der Weltrangliste auch nur auf Rang 10, könnten durch den Sprung in die Final Eight im Vorjahr Motivation geschöpft haben, dieses Ziel erneut zu erreichen. Das Maß aller Dinge und entsprechend auch Favoritinnen auf die Titelverteidigung sind die Italienerinnen.

Wer sind die deutschen Leistungsträger?

Sowohl Giulio Bregoli, Nationaltrainer der Frauen, als auch Massimo Botti, Coach der Männer, haben ein 30-köpfiges Aufgebot bekanntgegeben.

Bei den Männern zählen Simon Torwie und Tobias Brand zu den Leistungsträgern. Bemerkenswert ist auch, dass Georg Grozer im Alter von 41 Jahren weiterhin zum Aufgebot der Deutschen zählt.

Bei den Frauen wirbelt mittlerweile sogar seine Tochter Leana Grozer mit. Die 19-Jährige gilt als großes Talent. Als Leistungsträgerin könnte Hannah Orthmann vorangehen.

Die Kader der deutschen Teams

Männer Leonard Graven, Joris Backhaus, Louis Kunstmann, Moritz Reichert, Joscha Kunstmann, Filip John, Georg Grozer, Anton Brehme, Ruben Schott, Simon Kohn, Tim Peter, Jan Zimmermann, Florian Krage-Brewitz, Hannes Gerken, Tobias Krick, Tobias Brand, Lovis Homberger, Eric Burggräf, Arthur Wehner, Max Schulz, Tobias Hosch, Leon Meier, Yann Böhme, Theo Mohwinkel, Simon Torwie, Carl Möller, Jannes Wiesner, Bastian Korreck, Anselm Rein, Erik Röhrs Frauen Patricia Nestler, Annie Cesar, Corina Claab, Antonia Stautz, Maria Tabacuks, Hannah Kohn, Lina Alsmeier, Pia Timmer, Hanna Orthmann, Emilia Weske, Marie Schölzel, Romy Jatzko, Anastasia Cekulaev, Isabel Martin, Leana Grozer, Emma Sambale, Lena Kindermann, Camila Weitzel, Monique Strubbe, Sarah Straube, Laura Berger, Mette Pfeffer, Emilia Jordan, Amelie Strothoff, Lotte Goertz, Mia Kirchhoff, Celine Jebens, Lena Schultze, Franziska Heil, Luisa van Clewe

Wie kann ich die Nations League verfolgen?

Das ZDF zeigt alle Partien mit deutscher Beteiligung im Livestream. Auf unserem Streamingportal können Interessierte den internationalen Spitzenvolleyball live mitverfolgen.

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