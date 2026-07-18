Vor dem WM-Finale:"Verrückt": Messi spricht über Foto mit Yamal
Das Foto von Lionel Messi mit dem damals wenige Monate alten Lamine Yamal ist vor dem WM-Finale überall präsent. Nun äußert sich der Argentinier erstmals zu den Aufnahmen.
Argentiniens Superstar Lionel Messi kann die Geschichte des gemeinsamen Fotos mit Spaniens Youngster Lamine Yamal vor knapp 19 Jahren selbst kaum glauben. "Es ist verrückt", sagte der 39-Jährige vor dem Endspiel der Fußball-WM am Sonntag (21 Uhr/Übertragung ab 19:30 Uhr live im ZDF). Soweit öffentlich nachvollziehbar, war der Auftritt am 17. Juli 2026 (Ortszeit) die erste größere dokumentierte öffentliche Stellungnahme Messis zu diesem Foto.
Fotoshooting bei Barca im Jahr 2007
Die Bilder eines Fotoshootings aus dem Jahr 2007 sind in den Medien derzeit omnipräsent. Sie zeigen den damals 20-jährigen Messi, wie er den erst ein paar Monate alten Yamal in einer Plastikwanne badet.
Die Fotos wurden für einen Wohltätigkeitskalender gemacht, auch das Kinderhilfswerk Unicef war beteiligt. Mehrere Profis des FC Barcelona posierten mit Kindern. Dass Yamal und Messi zusammen abgelichtet wurden, war Zufall.
Nur Lob für Yamal von Messi
Yamal gehöre schon jetzt "zu den besten Spielern der Welt", sagte Messi bei einem Medientermin in New York. Er wünsche dem 19 Jahre alten Spanier nur das Beste. Er sei ja auch ein Barca-Spieler - so wie er selbst früher, erklärte der Routinier.
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