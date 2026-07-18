Das Foto von Lionel Messi mit dem damals wenige Monate alten Lamine Yamal ist vor dem WM-Finale überall präsent. Nun äußert sich der Argentinier erstmals zu den Aufnahmen.

Lionel Messi und Lamine Yamal als Baby: Die beiden Protagonisten des WM-Endspiels begegneten sich im Jahr 2007 bei einem Fotoshooting. Quelle: AP

Argentiniens Superstar Lionel Messi kann die Geschichte des gemeinsamen Fotos mit Spaniens Youngster Lamine Yamal vor knapp 19 Jahren selbst kaum glauben. "Es ist verrückt", sagte der 39-Jährige vor dem Endspiel der Fußball-WM am Sonntag (21 Uhr/Übertragung ab 19:30 Uhr live im ZDF). Soweit öffentlich nachvollziehbar, war der Auftritt am 17. Juli 2026 (Ortszeit) die erste größere dokumentierte öffentliche Stellungnahme Messis zu diesem Foto.

Damals habe ich ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war, und jetzt treffen wir in einem WM-Finale aufeinander. „ Lionel Messi

Fotoshooting bei Barca im Jahr 2007

Die Bilder eines Fotoshootings aus dem Jahr 2007 sind in den Medien derzeit omnipräsent. Sie zeigen den damals 20-jährigen Messi, wie er den erst ein paar Monate alten Yamal in einer Plastikwanne badet.

Ein Foto vom jungen Messi und dem wenige Monate alten Yamal sorgten vor ein paar Jahren für Aufsehen. Nun bekommt die Begegnung durch das Aufeinandertreffen im WM-Finale eine neue Bedeutung. 16.06.2026 | 9:52 min

Die Fotos wurden für einen Wohltätigkeitskalender gemacht, auch das Kinderhilfswerk Unicef war beteiligt. Mehrere Profis des FC Barcelona posierten mit Kindern. Dass Yamal und Messi zusammen abgelichtet wurden, war Zufall.

Sport | Fußball-WM : Finale: Spanien - Argentinien Spanien trifft im Finale der Fußball-WM 2026 auf Weltmeister Argentinien. Die Partie am Sonntag live im Stream verfolgen. Spielbeginn: 21 Uhr, Übertragungsbeginn 19:30 Uhr. Livestream

Nur Lob für Yamal von Messi

Yamal gehöre schon jetzt "zu den besten Spielern der Welt", sagte Messi bei einem Medientermin in New York. Er wünsche dem 19 Jahre alten Spanier nur das Beste. Er sei ja auch ein Barca-Spieler - so wie er selbst früher, erklärte der Routinier.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa, SID