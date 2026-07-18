Nach Englands Pleite gegen Argentinien:Trump kritisiert Tuchel-Taktik
Die WM steuert auf das Finale zu, Zeit für Bilanzen: FIFA-Präsident Infantino dankt Trump für das "großartigste" Ereignis der Menschheit. Trump dagegen kritisiert Englands Trainer.
Selbst Donald Trump hat sich in die Liste der Kritiker von Thomas Tuchels Taktik im verlorenen WM-Halbfinale Englands eingereiht. Der US-Präsident schwärmte beim FIFA-Empfang in New York über Bayern-Stürmer Harry Kane - und wunderte sich über dessen Rolle beim 1:2 gegen Argentinien. "Sie haben geführt und dann ihren besten Spieler in die Defensive gestellt", sagte Trump an der Seite von Weltverbandschef Gianni Infantino.
Tuchel steht in England massiv in der öffentlichen Kritik von Medien und Experten. Ihm wird vorgeworfen, nach der Führung für England das Team zu weit zurückgezogen und nur noch auf Verteidigung gesetzt zu haben.
Trump meinte mit Blick auf Kane: "Ich denke, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, als sie ihn zu einem Defensivspieler gemacht haben."
Tuchel erklärt Kane-Rolle
Tuchel selbst wurde wenig später bei der Pressekonferenz vor dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich am Samstag in Miami Gardens auf die Aussagen Trumps angesprochen. Ob der Journalist nun den US-Präsidenten als Zeugen verwenden würde, gab der frühere Bundesligatrainer zunächst zurück.
Tuchel sagte weiter über die taktische Rolle von Kapitän Kane: "Das hat er auch schon in der ersten Halbzeit gemacht. Der Unterschied ist, dass er danach rausgestoßen ist und wir die Lücken gefunden haben."
Neben Trump stand Gianni Infantino, der FIFA-Präsident nutzte die Bühne für eine Lobrede:
Infantino wandte sich an Trump, der zwar "keine Komplimente" brauche, "aber diese Weltmeisterschaft wäre ohne Sie nicht so ein unglaublicher Erfolg gewesen".
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