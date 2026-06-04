TV und Streaming im Tempo-Check:Fußball-WM 2026: Wo Sie die Tore am schnellsten sehen
von Sven-Hendrik Hahn
Der Nachbar schreit "Tooor!", während auf dem eigenen Bildschirm der Ball noch fliegt. Da drängt sich zur WM die Frage auf: Welcher Empfangsweg oder welche App ist am schnellsten?
Wenn Deutschland bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko das Tor trifft, zählt jede Sekunde. Denn "live" ist beim Fernsehen nicht gleich live. Je nachdem, ob Zuschauer per Satellit, Kabel, Smartphone oder Streaming-App schauen, kommt das gleiche Tor zu unterschiedlichen Zeitpunkten an.
Die Redaktion des c’t-Magazins für Computertechnik hat den Praxis-Check gemacht: Welche Empfangswege liefern das Bild am schnellsten? Und wo schaut man unterwegs am besten?
Warum Live-TV nie wirklich in Echtzeit ist
Dass überhaupt Verzögerungen entstehen, ist technisch kaum vermeidbar. Live sei das Spiel eigentlich nur im Stadion, erklärt Ulrike Kuhlmann, Leitende Redakteurin beim c’t-Magazin.
Das Signal werde auf dem Weg zum Zuschauer mehrfach verarbeitet, komprimiert und verteilt.
Klassisches Fernsehen am schnellsten
Als Referenz im c’t-Test diente Satellitenfernsehen. Dort erschien das Live-Bild nach etwa sechs bis sieben Sekunden auf dem Bildschirm - technisch bedingt, weil das Signal erst verarbeitet und verteilt werden muss.
Kabel-TV lag nahezu gleichauf, teilweise sogar davor. Deutschlands größter Kabelbetreiber Vodafone beschleunigt sein Kabelsignal zur WM erneut mit einem sogenannten "Jubel-Booster", bei dem laut einer Pressemitteilung einzelne Verarbeitungsschritte reduziert werden.
Auch DVB-T2, das Antennenfernsehen, lieferte schnelle Werte und lag nur wenig hinter Satellit und Kabel.
Fußball-WM 2026: TV und Livestream im Vergleich
Streaming hat in den vergangenen Jahren aufgeholt
Die c’t-Redaktion macht den Test seit zehn Jahren. Im Vergleich zu früher ist vieles deutlich besser geworden. Damals lagen manche Streaming-Angebote fast eine Minute hinter dem Live-Geschehen. Insbesondere die Streamingportale von ARD und ZDF seien laut Kuhlmann früher deutlich langsamer gewesen. Inzwischen hätten viele Anbieter ihre Hausaufgaben gemacht.
Ganz auf Augenhöhe mit klassischem Fernsehen ist Streaming dennoch nicht. Hier müssen die Signale zusätzlich verarbeitet und zwischengespeichert werden, damit Bild und Ton stabil laufen, so Kuhlmann. Genau dieses Puffern koste Zeit.
Doch ohne Empfang - oder unterwegs - bleibt nur der Griff zur Streaming-App. Dabei sollte man allerdings nicht wahllos die erstbeste TV-App öffnen, rät Kuhlmann.
ARD und ZDF im Streaming am schnellsten
Die Angebote von ARD und ZDF, über die jeweils eigene Website oder App, schnitten im c’t-Test unter den Streaming-Anbietern am besten ab. Besonders schnell war die Wiedergabe über den Browser am PC - mit teilweise nur zwei bis drei Sekunden hinter dem Satellitensignal. Auch die sendereigenen Streaming-Apps lagen bei nur wenigen Sekunden Verzögerung.
Große Unterschiede bei Streaming-Anbietern
Andere Plattformen konnten da teilweise nicht mithalten. Zwischen den schnellsten und langsamsten Streaming-Angeboten lagen im Test Unterschiede von mehr als 20 Sekunden, einzelne Messungen lagen noch darüber.
Überrascht habe die c’t-Redaktion, dass einige Anbieter trotz des großen technischen Aufwands und hohen Investitionen in die WM-Übertragungsrechte noch vergleichsweise langsam gewesen seien, sagt Kuhlmann.
Tipps fürs Streaming auf dem Smartphone oder Tablet
Einen praktischen Hinweis hat Kuhlmann parat: Wer auf Smartphone oder Tablet schaue, sollte auf eine stabile Verbindung achten, und idealerweise WLAN nutzen.
Zudem empfiehlt Kuhlmann, die Qualität auf dem Smartphone herunterzuschrauben. Das geht meist über die Einstellungsmenüs der jeweiligen Apps. Denn wenn beispielsweise die Verbindungsqualität schwanke und der Datenbedarf zu hoch sei, müssten die Anbieter puffern, so Kuhlmann. "Das kostet wieder wertvolle Sekunden."
Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur des ZDF-Magazins WISO.
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