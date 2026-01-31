WISO - Wirtschaft erklärt |

Wie beeinflussen Wirtschaftsthemen unseren Alltag wirklich? Bei WISO - Wirtschaft erklärt ordnet das ZDF-Wirtschaftsteam verständlich ein und ist immer nah dran an dem, was für uns zählt. Schicken Sie uns gern Ihr Feedback oder Themenvorschläge an wirtschafterklaert@zdf.de.