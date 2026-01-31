  3. Merkliste
Wie beeinflussen Wirtschaftsthemen unseren Alltag wirklich? Bei WISO - Wirtschaft erklärt ordnet das ZDF-Wirtschaftsteam verständlich ein und ist immer nah dran an dem, was für uns zählt. Schicken Sie uns gern Ihr Feedback oder Themenvorschläge an wirtschafterklaert@zdf.de.

Aktuelle Beiträge

  1. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann in einer Folge von "Wirtschaft erklärt"

    Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann:Streit um die Unabhängigkeit der Fed - mit schweren Folgen?

    von Valerie Haller und Ferdinand Uth
    mit Video10:01
  2. Symbolbild: Rauch aus der Werksleitung eines Heizkraftwerks in einer Stadt im Winter

    Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht

    von Ferdinand Uth
    mit Video8:50

WISO - Wirtschaft erklärt: Videos

  1. Trump vor dunklem Hintergrund mit brennenden Geldscheinen um ihn herum

    Wirtschaft erklärt:Warum Trumps Angriff auf die Fed alle betrifft

    Video10:01
  2. In der Mitte des Bildes sieht man eine alte VW Ente, der Hintergrund stellt eine Konjunkturkurve dar. Oben rechts und unten links in der Ecke sind 100 Euro-Scheine zu erkennen.

    Deutschland auf Crash-Kurs:Dauerkrise Wirtschaft: Was läuft schief?

    Video8:50

Mehr Videos der Sendung WISO

  1. Glühlampe mit der Europa-Flagge

    Verbraucher | WISO:Wie autark ist Europas Energieversorgung?

    von Kerstin Ripper
    Video3:19
  2. Windkraftanlage auf hoher See

    Verbraucher | WISO:Offshore-Wind: Kommt der Ausbau voran?

    Video3:43
  3. Handwerker mit Blaumann: In der Hosentasche stecken Geldscheine und ein Zollstock

    Verbraucher | WISO:Handwerker-Abzocke: 1800 EUR für wenig Effekt

    von Thomas Müller, Daniela Fonrobert
    Video9:48
  4. Drohnenaufnahme eines LNG-Tankers an einem Terminal

    Verbraucher | WISO:Energieautarkie: Neue Abhängigkeiten?

    Video4:08
  5. Neugeborenes wird in den Händen einer Hebamme gehalten

    Verbraucher | WISO:Gesundheit um jeden Preis - Bald unbezahlbar?

    von Petra Otto
    Video21:05
  6. Weltwirtschaftsforum - Logo vor Dorfplatz in Davos

    Verbraucher | WISO:Davos - Weltwirtschaftsforum in wilden Zeiten

    von Florian Neuhann
    Video13:09
  7. Luftbild des energieautarken Dorfs Feldheim im Frühling

    Verbraucher | WISO:Energiewende auf dem Land - Ein Dorf weiß wie

    von Lea Pauls
    Video4:19
  8. Talkrunde zur Langen Nacht der Wirtschaft

    Verbraucher | WISO:Deutschland in der Wirtschaftskrise

    Video23:20
  9. Max Enders ist Geschäftsführer von Tytan

    Verbraucher | WISO:Interview mit Rüstungs-Startup

    von Jutta Sonnewald
    Video7:00
  10. BMW Autos in einer Reihe

    Verbraucher | WISO:Deutsche Autobranche im Wandel

    von Cornelia Schiemenz, Franziska Wunderlich
    Video20:44
  11. Container werden umgesetzt

    Verbraucher | WISO:Die Highlights der langen Wirtschaftsnacht

    von Andreas Weise
    Video73:44
  12. Gießerei: Mann arbeitet in der Stahlindustrie am Hochofen

    Verbraucher | WISO:Metallbetriebe vor Herausforderungen

    von Markus Wolsiffer, Andrea Meuser, Isabel de la Vega
    Video20:48