WISO - Wirtschaft erklärt
Wie beeinflussen Wirtschaftsthemen unseren Alltag wirklich? Bei WISO - Wirtschaft erklärt ordnet das ZDF-Wirtschaftsteam verständlich ein und ist immer nah dran an dem, was für uns zählt. Schicken Sie uns gern Ihr Feedback oder Themenvorschläge an wirtschafterklaert@zdf.de.
Aktuelle Beiträge
Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann:Streit um die Unabhängigkeit der Fed - mit schweren Folgen?von Valerie Haller und Ferdinand Uthmit Video10:01
Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt machtvon Ferdinand Uthmit Video8:50
