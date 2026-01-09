Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht
von Ferdinand Uth
Auch 2025 ist die deutsche Wirtschaft stagniert. Es ist die längste Schwächephase in der Geschichte der Bundesrepublik. Warum geht das deutsche Geschäftsmodell nicht mehr auf?
Ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent: Das ist die Bilanz, die Ende 2025 unterm Strich steht. Dabei waren die Hoffnungen für das vergangene Jahr groß, nicht zuletzt wegen der Investitionsoffensive "Made for Germany" von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die unsere Wirtschaft wieder auf Kurs bringen soll.
Doch der erhoffte Aufschwung blieb aus. Gerade in der Industrie, die das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellt, häufen sich die Negativ-Rekorde: Die Produktion der Chemie-Industrie hat mit 70 Prozent ein historisches Tief erreicht. 120.000 Stellen sind verlorengegangen. Und einer Studie von Deloitte und dem Bundesverband der Deutschen Industrie zufolge erwägen 68 Prozent der Unternehmen, ihre Produktion aus Deutschland ins Ausland zu verlegen.
Wirtschaftswachstum: Schlusslicht Deutschland?
Die deutsche Wirtschaft kriselt bereits seit 2020. Die Corona-Pandemie hatte weltweit für einen starken Rückgang der Wirtschaftsleistung gesorgt. Doch während andere Länder schnell zurück auf den Wachstumskurs gefunden haben, blieb Deutschland zurück. Von allen Ländern der Eurozone war Deutschland vergangenes Jahr Schlusslicht.
Auch international schneidet Deutschland schlecht ab: Die USA haben dank Milliarden-Investitionen in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ein Wachstum von zwei Prozent erreicht. Von Indien und China mal ganz zu schweigen.
Das sind die Prognosen für 2026
Kommt 2026 endlich die Trendwende? Die Aussichten für dieses Jahr sehen zumindest nicht mehr ganz so trübe aus. Prognosen gehen von einem leichten Wirtschaftswachstum von 0,8 bis 1,3 Prozent aus. Damit würde Deutschland immerhin im Mittelfeld der Eurozone landen.
Dieses Wachstum ist allerdings teuer erkauft: Ohne die staatlichen Investitionen, die durch die Aufnahme neuer Schulden finanziert werden, würden die Prognosen niedriger ausfallen.
Das deutsche Geschäftsmodell unter Druck
Eine Ursache für die schwächelnde Wirtschaft ist der hohe Konkurrenzdruck durch China. Industrien, die traditionell "Made in Germany" waren - also Autos, Roboter, qualitative Haushaltsmaschinen - werden immer stärker von China besetzt.
So pumpte der chinesische Staat mindestens 230 Milliarden Dollar an Subventionen in die chinesische Autoindustrie. Ein Blick auf die Exporte zeigt: China ist längst der größte Autoexporteur, Deutschland schafft es nur noch auf Platz 4, hinter Japan und Mexiko.
Seit vergangenem Jahr lasten zusätzlich die US-Zölle auf deutschen Unternehmen: 15 Prozent fallen auf unsere Exporte in die USA an. Die Rechnung bezahlen nicht nur amerikanische Konsumenten, sondern auch deutsche Unternehmen. Das deutsche Geschäftsmodell, was auf eine starke Industrie und deren Exporte baut, gerät immer stärker unter Druck.
Deutschlands Wachstumschancen
Deutschland befindet sich in einem Strukturwandel: Unser "altes" Geschäftsmodell geht nicht mehr auf. Wir müssen innovativer werden und neue Märkte erschließen.
Es gibt Branchen, in denen das bereits funktioniert: So ist die Pharmabranche in Deutschland stetig gewachsen - entgegen dem Trend. Um rund 50 Prozent hat die Gesundheitsindustrie seit 2015 zugelegt.
Und auch Handelsabkommen mit Staaten wie Indien, Indonesien oder Brasilien könnten das deutsche Exportgeschäft stützen. Einer Studie des ifo-Instituts zufolge wären damit 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum zusätzlich drin. Ein Anfang, um Deutschlands Wirtschaftsmotor wieder richtig zum Laufen zu bringen.
WISO - Wirtschaft erklärt: So heißt das neue Format, mit dem das ZDF-Wirtschaftsteam künftig regelmäßig aktuelle Wirtschaftsthemen erklärt - hier bei ZDFheute und auf dem ZDFheute-Youtube-Kanal. Schicken Sie uns gern Ihr Feedback oder Themenvorschläge an wirtschafterklaert@zdf.de.
Mehr zur deutschen Wirtschaft
Innovation schafft Optimismus für 2026:Startup-Boom im Schatten der Krisevon Eva Schmidtmit Video1:35
Milliardenzuschuss für Netzbetreiber:Strom- und Gaspreise: Was sich 2026 für Verbraucher ändertvon Tim Webermit Video1:13
Institut der deutschen Wirtschaft:Studie: Inder gehören in Deutschland zu den Topverdienernmit Video0:25
Kaum Wachstum im Süden:Deutsche Wirtschaft: Wie sich die Landkarte drehtvon Paul Mangermit Video2:52