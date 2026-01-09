Auch 2025 ist die deutsche Wirtschaft stagniert. Es ist die längste Schwächephase in der Geschichte der Bundesrepublik. Warum geht das deutsche Geschäftsmodell nicht mehr auf?

Wirtschaftsexperte Florian Neuhann erklärt, warum die Wirtschaftskrise mehr als eine konjunkturelle Schwächephase ist, welche Probleme dahinterstecken und ob es Hoffnung gibt. 09.01.2026 | 8:50 min

Ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent: Das ist die Bilanz, die Ende 2025 unterm Strich steht. Dabei waren die Hoffnungen für das vergangene Jahr groß, nicht zuletzt wegen der Investitionsoffensive "Made for Germany" von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die unsere Wirtschaft wieder auf Kurs bringen soll.

Doch der erhoffte Aufschwung blieb aus. Gerade in der Industrie, die das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellt, häufen sich die Negativ-Rekorde: Die Produktion der Chemie-Industrie hat mit 70 Prozent ein historisches Tief erreicht. 120.000 Stellen sind verlorengegangen. Und einer Studie von Deloitte und dem Bundesverband der Deutschen Industrie zufolge erwägen 68 Prozent der Unternehmen, ihre Produktion aus Deutschland ins Ausland zu verlegen.

Ein Herbst der Reformen sollte die Wirtschaft stärken, das hat die Bundesregierung versprochen. Doch was wurde bisher tatsächlich umgesetzt? Und helfen die Reformen wirklich allen Unternehmen? 01.12.2025 | 4:09 min

Wirtschaftswachstum: Schlusslicht Deutschland?

Die deutsche Wirtschaft kriselt bereits seit 2020. Die Corona-Pandemie hatte weltweit für einen starken Rückgang der Wirtschaftsleistung gesorgt. Doch während andere Länder schnell zurück auf den Wachstumskurs gefunden haben, blieb Deutschland zurück. Von allen Ländern der Eurozone war Deutschland vergangenes Jahr Schlusslicht.

Zwischen Innovation und Übertreibung : Sind die Sorgen vor einer KI-Blase berechtigt? Milliarden an Investitionen und atemberaubende Kursentwicklungen: Wie nachhaltig ist die Euphorie in Sachen Künstlicher Intelligenz? von Felix Bernhard

Auch international schneidet Deutschland schlecht ab: Die USA haben dank Milliarden-Investitionen in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ein Wachstum von zwei Prozent erreicht. Von Indien und China mal ganz zu schweigen.

Im Vergleich zu anderen Ländern wächst die deutsche Wirtschaft langsamer. Quelle: Bewegte Zeiten

Das sind die Prognosen für 2026

Kommt 2026 endlich die Trendwende? Die Aussichten für dieses Jahr sehen zumindest nicht mehr ganz so trübe aus. Prognosen gehen von einem leichten Wirtschaftswachstum von 0,8 bis 1,3 Prozent aus. Damit würde Deutschland immerhin im Mittelfeld der Eurozone landen.

Experten führender Wirtschaftsinstitute zeigen sich optimistisch, dass die Konjunktur wieder anzieht. Für 2026 rechnen sie mit einem Wachstum der Wirtschaft von 1,3 Prozent. 25.09.2025 | 0:22 min

Dieses Wachstum ist allerdings teuer erkauft: Ohne die staatlichen Investitionen, die durch die Aufnahme neuer Schulden finanziert werden, würden die Prognosen niedriger ausfallen.

Das deutsche Geschäftsmodell unter Druck

Eine Ursache für die schwächelnde Wirtschaft ist der hohe Konkurrenzdruck durch China. Industrien, die traditionell "Made in Germany" waren - also Autos, Roboter, qualitative Haushaltsmaschinen - werden immer stärker von China besetzt.

So pumpte der chinesische Staat mindestens 230 Milliarden Dollar an Subventionen in die chinesische Autoindustrie. Ein Blick auf die Exporte zeigt: China ist längst der größte Autoexporteur, Deutschland schafft es nur noch auf Platz 4, hinter Japan und Mexiko.

Die deutsche Industrie verliert an Stärke: Produktion sinkt, Aufträge bleiben aus, Arbeitsplätze verschwinden. Was bedeutet die Deindustrialisierung für die Zukunft des Standorts Deutschland? 01.12.2025 | 4:31 min

Seit vergangenem Jahr lasten zusätzlich die US-Zölle auf deutschen Unternehmen: 15 Prozent fallen auf unsere Exporte in die USA an. Die Rechnung bezahlen nicht nur amerikanische Konsumenten, sondern auch deutsche Unternehmen. Das deutsche Geschäftsmodell, was auf eine starke Industrie und deren Exporte baut, gerät immer stärker unter Druck.

Das Zoll-Chaos schürt Unsicherheit. Gift für die Weltwirtschaft. Amerika droht die Rezession. Was steckt hinter Trumps wilder Wirtschaftspolitik? Und wer könnte davon profitieren? 16.05.2025 | 14:02 min

Deutschlands Wachstumschancen

Deutschland befindet sich in einem Strukturwandel: Unser "altes" Geschäftsmodell geht nicht mehr auf. Wir müssen innovativer werden und neue Märkte erschließen.

Es gibt Branchen, in denen das bereits funktioniert: So ist die Pharmabranche in Deutschland stetig gewachsen - entgegen dem Trend. Um rund 50 Prozent hat die Gesundheitsindustrie seit 2015 zugelegt.

Die deutsche Wirtschaft schlägt Alarm und richtet deutliche Worte an die Bundesregierung. Der BDI-Chef mahne Strukturreformen an, berichtet ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller. 02.12.2025 | 1:33 min

Und auch Handelsabkommen mit Staaten wie Indien, Indonesien oder Brasilien könnten das deutsche Exportgeschäft stützen. Einer Studie des ifo-Instituts zufolge wären damit 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum zusätzlich drin. Ein Anfang, um Deutschlands Wirtschaftsmotor wieder richtig zum Laufen zu bringen.