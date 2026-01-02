  3. Merkliste
Studie: Inder gehören in Deutschland zu den Topverdienern

Institut der deutschen Wirtschaft:

|

Unter den Vollzeitbeschäftigten in Deutschland haben Inder im Schnitt die höchsten Löhne. Auf Platz zwei und drei folgen einer Studie zufolge Österreicher und US-Amerikaner.

Eine Gehaltsabrechnung liegt auf Geldscheinen. Eine Hand hält einen Stift.

Mit einem Durchschnittsgehalt von fast 5400 Euro sind indische Beschäftigte die Arbeitnehmer mit dem höchsten Verdienst in Deutschland - dahinter folgen Österreicher und US-Amerikaner.

02.01.2026 | 0:25 min

Indische Beschäftigte verdienen in Deutschland laut einer Untersuchung am meisten Geld. Der Bruttomedianlohn lag 2024 bei 5.393 Euro, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) berichtet.

Es folgen Österreicher (5.322 Euro), US-Amerikaner (5.307 Euro) und Iren (5.233 Euro). Deutsche Arbeitnehmer kommen auf ein mittleres Bruttoeinkommen von 4.177 Euro, ausländische insgesamt auf 3.204 Euro.

Welche Staatsbürger verdienen in Deutschland am meisten?

Viele Inder arbeiten in Mint-Berufen

Grund für die hohen Einkommen von Beschäftigten aus Indien ist laut IW das höhere Verdienstniveau in technischen Positionen. Viele Inder arbeiten in Deutschland in akademischen Mint-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

Deren Zahl hat sich zwischen 2012 und 2024 demnach fast verneunfacht auf mehr als 32.800. Rund ein Drittel der 25- bis 44-jährigen vollzeitbeschäftigten Inder ist in diesem Bereich tätig.

Indien, Bengaluru: Bundesaußenminister Johann Wadephul (l, CDU) besucht das Mercedes-Benz Research and Development India (Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mercedes Benz in Indien) und unterhält sich vor dem Lunch mit Geschäftsführer Manu Saale

Außenminister Wadephul hat seine Indien-Reise in der Hightech-Metropole Bangalore begonnen. Es geht ihm um die Anwerbung von Fachkräften und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

02.09.2025 | 3:03 min

Die Entwicklung ist der Studie zufolge auch auf den starken Anstieg indischer Studierender hierzulande zurückzuführen. Viele beendeten ihr Studium erfolgreich, blieben anschließend in Deutschland und leisteten Beiträge zur Forschung, schreiben die Autoren.

Die jährliche Zahl der Patentanmeldungen von Erfinderinnen und Erfindern mit indischen Wurzeln verzwölffachte sich zwischen 2000 und 2022.

IW: Zuwanderung aus Indien "besondere Erfolgsgeschichte"

"Ohne qualifizierte Zuwanderung würde in der deutschen Wirtschaft schon heute kaum noch Wachstum möglich sein - gerade in den Mint-Berufen und bei der Innovationskraft", sagt IW-Experte Axel Plünnecke. Die Fachkräftezuwanderung aus Indien sei "eine besondere Erfolgsgeschichte".

Bundesaußenminister Johann Wadephul (M, CDU) besucht das Labor der Biologiefakultät zur Evolutionsbiologie des Indischen Instituts für Wissenschaft (Indian Institute of Science, IISc) und steht zum Abschluss inmitten der Wissenschaftler.

Indien ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Deutschland exportiert Maschinen, Indien Bekleidung und Pharmazeutika. Wadephul wirbt um indische Fachkräfte.

02.09.2025 | 1:47 min

Ein weiterer Grund für die hohen Löhne - auch bei Zugewanderten aus Österreich und den USA - sei, dass viele Beschäftigte in wirtschaftsstarken, urbanen Zentren mit höherem Lohnniveau arbeiteten. Seit 2012 wirbt die Bundesregierung gezielt um Fachkräfte aus Drittstaaten, vor allem für akademische Mint-Berufe.

Für die Analyse wurden Staatsangehörige berücksichtigt, von denen hierzulande mehr als 5.000 Vollzeitbeschäftigte arbeiten. Grundlage waren Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Der große Gehaltsvergleich
:In welchem Beruf verdient man wie viel?

Verdient man in Ihrem Job eher gut oder schlecht? Und wie schneidet Ihr Lohn innerhalb Ihres Berufsfeldes ab? Mehr als 1.000 Gehälter im Vergleich.
von Marie Ries
mit Video43:38
Zu sehen ist die Rückenansicht einer Frau, die durch eine Tür zu ihrem Arbeitsplatz geht. Rechts neben ihrem Kopf befindet sich ein blaues Balkendiagramm.
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress in dem Beitrag "Indische Beschäftigte verdienen am besten" am 02.01.2026 um 15:08 Uhr.
Thema
Indien

