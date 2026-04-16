WLAN-Router vor Cyberangriffen absichern:So schützen Sie Ihren Router vor Hackern
von Arta Ramadani
Einfallstor Router: Immer häufiger geraten private Haushalte ins Visier von Cyberkriminellen. Umso wichtiger sind geeignete Schutzmaßnahmen. Wie man seinen Router sichern kann.
Router sind ein attraktives Ziel für Hacker. Gelingt es Cyberkriminellen, die Kontrolle über den Router zu erlangen, haben sie potenziell Zugriff auf den gesamten Datenverkehr eines Haushalts. So könnten sie etwa den gesamten unverschlüsselten Netzwerkverkehr mitlesen, auf dem Netzwerkdrucker drucken oder vernetzte Geräte abschalten, erklärt IT-Spezialist Jan Mahn von Heise Medien.
"Ganz nebenbei kann der Angreifer einen infizierten Router auch als Teil eines sogenannten Botnetzes einspannen", warnt Mahn. So könne er Millionen gekaperte Geräte dazu missbrauchen, einen Gegner mit Angriffen zu bombardieren, bis dessen Server unter der Last zusammenbrechen.
Was ein Hacker-Angriff anrichten kann
Solche Hacker-Angriffe bleiben für den Verbraucher zunächst unsichtbar, alles läuft wie gewohnt: Das WLAN funktioniert, Streamingdienste laufen, auch der Mailverkehr funktioniert reibungslos. Hacker können mit ihren Angriffen auf Router Datenströme analysieren, manipulieren oder weiterleiten - ohne sich bemerkbar zu machen. "Wer in der Lage ist, in die Geräte einzudringen, kann sich auch gut verstecken. Daher sieht man einem infizierten Router die Infektion nicht unbedingt an", sagt Jan Mahn.
Dass man Opfer eines Hacker-Angriffs wurde, merkt man meist erst im Nachhinein. Denn die Infektion eines Routers kann der erste Schritt in einer Kette von Angriffen sein. Wenn Angreifer Anfragen auf eigene Server umleiten, können sie etwa an Zugangsdaten gelangen und diese missbrauchen. So können Cyberkriminelle im Namen der Opfer Verträge abschließen, persönliche Daten im Netz löschen oder Accounts so missbrauchen, dass sie zum Beispiel Betrugsnachrichten an Kontakte verschicken. Neben finanziellen Schäden können die Auswirkungen bis hin zu Erpressung oder Identitätsdiebstahl reichen.
Software stets aktuell halten
Die wichtigste Sicherheitsvorkehrung ist daher, die Software des Routers stets auf dem aktuellen Stand zu halten. "Prüfen Sie vor allem, ob die installierte Software aktuell ist. Wenn Sie feststellen, dass der Router seit vielen Jahren keine Updates bekommen hat, ist jetzt die Gelegenheit, ihn komplett zurückzusetzen, auf den aktuellen Stand zu bringen und neu einzurichten", rät der IT-Spezialist.
Er empfiehlt weiterhin, auf der Website des Router-Herstellers nach dem Supportzeitraum zu suchen. "Meist gibt es irgendwo eine Tabelle, welche Produktreihe wie lange unterstützt wird. Den Termin trägt man dann in den Kalender ein und lässt sich frühzeitig auf den Termin hinweisen." Das gelte nicht nur für Router, sondern zum Beispiel auch für Mobiltelefone, ergänzt Mahn. "Wenn der Hersteller keine iOS- oder Android-Updates mehr liefert, muss ich mich wohl oder übel von der Hardware verabschieden."
So schützen Sie sich vor Hacker-Angriffen: Fünf Tipps des IT-Spezialisten
Arta Ramadani ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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