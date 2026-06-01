Aztekenstadion: Eine legendäre Arena für denkwürdige Momente

Der Fußballtempel der 21-Millionen-Metropole hat schon viele große Aufführungen erlebt. Am 11. Juni eröffnen Mexiko und Südafrika hier die WM.

Das Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko-City. Hier findet unter anderem das Eröffnungsspiel statt. Quelle: Witters

Die ultimative Sympathiebekundung von Rudi Völler erhielt das Aztekenstadion bereits vor vier Jahren. Kurz vor seinem Abschied als Sport-Geschäftsführer in Leverkusen stand der damals 62-Jährige in der Fußball-Kultstätte von Mexiko City, blickte um sich und fragte bewundernd:

Wie kann man dieses Stadion nicht lieben? „ Rudi Völler

Wiedersehen nur als Gruppendritter

Hier eröffnen Mexiko und Südafrika am 11. Juni die WM - das gleiche Auftaktspiel wie auch schon 2010 in Johannesburg. In dieser Arena drückte Völler 1986 im Finale gegen Argentinien (2:3) den Ball per Kopf zum 2:2 über die Linie. Auf ein sommerliches Wiedersehen mit dem legendären Fußballtempel hofft der Direktor der deutschen Nationalmannschaft aber wohl kaum.

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Voraussetzung ist schließlich, dass sich die DFB-Auswahl nur als einer von fünf in Frage kommenden Gruppendritten am 30. Juni im Sechzehntelfinale mit dem Sieger der Mexiko-Gruppe A misst.

Erbaut für Olympia und die WM 1970

Die letzte Chance auf das Erlebnis Aztekenstadion mit seinen extrem steilen Tribünen und der ohrenbetäubenden Akustik gibt es fünf Tage später. Um dann dabei zu sein, müsste Deutschland sein Sechzehntelfinale gegen den Sieger der England-Gruppe L in Atlanta gewinnen. Wiederum als einer von fünf zur Auswahl stehenden Drittplatzierten.

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Als Lohn dafür gäbe es die Dienstreise in die mexikanische Metropole. Und dort dann das Achtelfinale im Estadio Azteca, erbaut für die Olympischen Sommerspiele 1968 in Mexiko City und die Fußball-WM 1970.

Pelés dritte WM-Krone und La Ola

Eine atemberaubende Spielstätte für unvergessliche Momente: Brasiliens Legende Pelé wurde hier, vier Tage nach dem Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien, 1970 zum dritten Mal Weltmeister. Diego Maradona 1986 zum ersten und einzigen Mal.

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Zuvor musste Argentiniens Fußball-Heiliger im Viertelfinale gegen England aber erst einmal die "Hand Gottes" bemühen. Kurz darauf zelebrierte er an gleicher Stelle sein fantastisches Solo über den halben Platz. Alles begleitet von der großartigen "La Ola".

Bob Beamon legendärer 8,90-Meter-Satz

Zweifelsfrei: Es ist ein Stadion für Zahleninteressierte. Bei seiner Eröffnung am 29. Mai 1966 nahm es 114464 Menschen auf und ist mit 87523 verfügbaren Plätzen auch nun das größte Stadion dieser WM. Und nicht nur groß ist es, sondern es liegt auch noch hoch: Im "Azteca" spielen die Mannschaften auf 2200 Metern über dem Meeresspiegel.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Doch auch ohne Fußball servierte das "Azteca" große Momente: So erlebte die Leichtathletik eine Sternstunde, als der US-Amerikaner Bob Beamon 1968 seinen legendären 8,90-Meter-Satz in die Weitsprunggrube setzte.

Papstansprache und Konzerte

Im Januar 1999 hielt der damalige Papst Johannes Paul II. hier eine Ansprache vor 100000 Gläubigen. Sechs Jahre zuvor füllte Michael Jackson das Stadion, das für die Fußball-WM nun zwei Jahre lang renoviert wurde, mit ebenso vielen Menschen. Doch nicht nur einmal: Gleich fünf Mal hintereinander machten seine Fans das Stadion voll.

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Heute erforscht die US-Raumfahrtbehörde Nasa per Satellitentechnik, ob in Mexiko City, wo Teile der Stadt wegen des enormen Gewichts laut Experten jedes Jahr um bis zu 24 Zentimeter absacken, auch dessen berühmte Fußballarena betroffen ist.

Ort der Proteste und politischen Botschaften

Zudem ist der "Koloss von Santa Úrsula" prädestiniert für politische Botschaften. Anwohnerinnen und Anwohner protestieren hier jeden Samstag gegen verfehlte Bauprojekte: Zuverlässig fließendes Wasser in den umliegenden Haushalten ist ihnen verständlicherweise wichtiger als ein neuer Radweg.

Ende Mai brachten Aktivisten und Angehörige am Aztekenstadion zudem Porträts von etwa 130000 verschwundenen Landsleuten an und riefen: "Der Fußball kommt zurück nach Hause. Und wann kommen unsere Söhne zurück?"

Rudi Völlers Botschaft