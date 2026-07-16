Fußball-WM 2026 | Spiel um Platz 3 : Im Liveticker: Frankreich gegen England

16.07.2026 | 09:50 |

Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen England in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 18.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.