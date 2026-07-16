Fußball-WM 2026 | Spiel um Platz 3:Im Liveticker: Frankreich gegen England
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Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen England in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 18.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 18.07., 23:00 Uhr
Miami
Frankreich
FRA
-:-
England
ENG
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026! Frankreich und England kämpfen im Duell der Enttäuschten um den 3. Platz.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 32
- Siege Frankreich
- 10
- Siege England
- 17
- Unentschieden
- 5
- Torverhältnis
- 41 : 72
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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