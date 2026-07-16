  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Frankreich gegen England | Spiel um Platz 3

Fußball-WM 2026 | Spiel um Platz 3:Im Liveticker: Frankreich gegen England

|

Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen England in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 18.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Sa, 18.07., 23:00 Uhr
Miami
Frankreich
FRA
Frankreich
-:-
England
England
ENG

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026! Frankreich und England kämpfen im Duell der Enttäuschten um den 3. Platz.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    32
    Siege Frankreich
    10
    Siege England
    17
    Unentschieden
    5
    Torverhältnis
    41 : 72
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus