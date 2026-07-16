Finale der Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Argentinien
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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Argentinien in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 19.07.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 19.07., 21:00 Uhr
New York City
Spanien
ESP
-:-
Argentinien
ARG
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Argentinien! Erstmals in der WM-Geschichte treffen im Finale der amtierende Europameister und der amtierende Copa-America-Meister aufeinander.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 14
- Siege Spanien
- 6
- Siege Argentinien
- 6
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 19 : 18
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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