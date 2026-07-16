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Sport
Fußball-WM

WM-2026-Finale im Liveticker: Spanien gegen Argentinien

Finale der Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Spanien gegen Argentinien

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Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Argentinien in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 19.07.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
So, 19.07., 21:00 Uhr
New York City
ZDF
Spanien
ESP
Spanien
-:-
Argentinien
Argentinien
ARG

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Argentinien! Erstmals in der WM-Geschichte treffen im Finale der amtierende Europameister und der amtierende Copa-America-Meister aufeinander.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    14
    Siege Spanien
    6
    Siege Argentinien
    6
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    19 : 18
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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