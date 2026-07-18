Erste Resümees, ein emotionaler Didier Deschamps und ein Foto, das vor dem Endspiel um die Welt geht. Alles Wichtige zur Fußball-WM.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

noch zwei Partien, dann ist die Fußball-WM 2026 Geschichte. Entsprechend wird es auch Zeit für die ersten Bilanzen. Was wird bleiben von diesem XXL-Turnier? Ist die WM mit 48 Mannschaften und 104 Spielen womöglich nur ein Zwischenschritt hin zu einem noch größeren Event? Erste Antworten auf diese Fragen gibt es auch in diesem Newsletter.

Rein sportlich wirft am Tag des kleinen Finales zwischen Frankreich und England natürlich auch schon das große Endspiel seine Schatten voraus. Spanien und Argentinien greifen nach dem Titel - und wir zeigen das Duell zwischen dem amtierenden Europameister und dem Titelverteidiger mit Lionel Messi am Sonntag live. Los geht es mit dem 90-minütigen Vorprogramm um 19:30 Uhr. Anstoß des Finales ist um 21 Uhr.

Spanien trifft im Finale der Fußball-WM 2026 auf Weltmeister Argentinien. Die Partie am Sonntag live im Stream verfolgen. Spielbeginn: 21 Uhr. 19.07.2026

Schlagzeilen des Tages

Dieses Spiel steht an

Die Enttäuschung ist groß bei Frankreich und England nach ihren jeweils verlorenen Halbfinal-Spielen. Wer kann sich für das Spiel um Platz drei am besten davon freimachen? Für den französischen Trainer Didier Deschamps ist es der letzte Auftritt als Nationaltrainer und somit eine sehr spezielle Partie.

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Unsere Analysen

Unsere Autoren Maik Rosner und Frank Hellmann haben die Weltmeisterschaft vor Ort verfolgt. Kurz vor dem Turnierende sind sie in zwei Analysen den Fragen nachgegangen, was wir bei dieser WM gelernt haben und wer bei den Spielen eigentlich im Stadion war.

Steht Titelverteidiger Argentinien nur dank Lionel Messi erneut im Finale? Nicht nur, schreibt Ullrich Kroemer in seiner Taktikanalyse, in der er mit dem Experten Daniel Memmert die Spielanlage der Südamerikaner unter die Lupe genommen hat.

Der Hingucker

Wie Lionel Messi im Jahr 2007 Lamine Yamal badete - dieses Bild geht vor dem WM-Endspiel zwischen Spanien und Argentinien um die Welt. Dieses Video aus unserer Reihe "Bigger Picture" erzählt die komplette Geschichte rund um das Foto.

Ein Foto vom jungen Messi und dem wenige Monate alten Yamal sorgte vor ein paar Jahren für Aufsehen. Nun bekommt die Begegnung durch das Aufeinandertreffen im WM-Finale eine neue Bedeutung. 16.06.2026 | 9:52 min

Zitat des Tages

Die französische Nationalmannschaft ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. „ Didier Deschamps vor seinem letzten Spiel als Frankreichs Nationaltrainer

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion