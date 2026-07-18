Newsletter zur Fußball-WM:Das ist bei der WM passiert und das steht heute an
Erste Resümees, ein emotionaler Didier Deschamps und ein Foto, das vor dem Endspiel um die Welt geht. Alles Wichtige zur Fußball-WM.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
noch zwei Partien, dann ist die Fußball-WM 2026 Geschichte. Entsprechend wird es auch Zeit für die ersten Bilanzen. Was wird bleiben von diesem XXL-Turnier? Ist die WM mit 48 Mannschaften und 104 Spielen womöglich nur ein Zwischenschritt hin zu einem noch größeren Event? Erste Antworten auf diese Fragen gibt es auch in diesem Newsletter.
Rein sportlich wirft am Tag des kleinen Finales zwischen Frankreich und England natürlich auch schon das große Endspiel seine Schatten voraus. Spanien und Argentinien greifen nach dem Titel - und wir zeigen das Duell zwischen dem amtierenden Europameister und dem Titelverteidiger mit Lionel Messi am Sonntag live. Los geht es mit dem 90-minütigen Vorprogramm um 19:30 Uhr. Anstoß des Finales ist um 21 Uhr.
Schlagzeilen des Tages
Dieses Spiel steht an
Die Enttäuschung ist groß bei Frankreich und England nach ihren jeweils verlorenen Halbfinal-Spielen. Wer kann sich für das Spiel um Platz drei am besten davon freimachen? Für den französischen Trainer Didier Deschamps ist es der letzte Auftritt als Nationaltrainer und somit eine sehr spezielle Partie.
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Unsere Analysen
Unsere Autoren Maik Rosner und Frank Hellmann haben die Weltmeisterschaft vor Ort verfolgt. Kurz vor dem Turnierende sind sie in zwei Analysen den Fragen nachgegangen, was wir bei dieser WM gelernt haben und wer bei den Spielen eigentlich im Stadion war.
Steht Titelverteidiger Argentinien nur dank Lionel Messi erneut im Finale? Nicht nur, schreibt Ullrich Kroemer in seiner Taktikanalyse, in der er mit dem Experten Daniel Memmert die Spielanlage der Südamerikaner unter die Lupe genommen hat.
Der Hingucker
Wie Lionel Messi im Jahr 2007 Lamine Yamal badete - dieses Bild geht vor dem WM-Endspiel zwischen Spanien und Argentinien um die Welt. Dieses Video aus unserer Reihe "Bigger Picture" erzählt die komplette Geschichte rund um das Foto.
Zitat des Tages
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