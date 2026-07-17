Entscheidend ist nicht nur auf dem Platz:Was wir bei der Fußball-WM gelernt haben
von Maik Rosner
Ein Spiel dauert viermal 22,5 Minuten und entscheidend ist nicht nur auf dem Platz: Erkenntnisse der WM vom Fall Balogun bis zur grenzenlosen Monetarisierung des Fußballs.
Geht es nach Gianni Infantino, stehen noch zwei von 104 Super Bowls an. Jedes Spiel der Fußball-WM sei wie das NFL-Finale im American Football, hatte der FIFA-Präsident vor dem Turnier gesagt. Für das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (ab 19:30 Uhr/Anpfiff 21 Uhr live im ZDF) vor den Toren New Yorks mag das stimmen.
Denkwürdiges DFB-Aus gegen Paraguay
Aber sonst? Wie ging nochmal der Super Bowl zwischen Neuseeland und Ägypten aus oder der zwischen Jordanien und Dings, na, Algerien?
Zwar denkwürdig, aber ebenfalls zum Vergessen war aus deutscher Sicht auch der superblamable Bowl zwischen dem DFB-Team und Paraguay im Sechzehntelfinale.
Lionel Messi trumpft besonders auf
Überhaupt stellt sich vor dem Ende der erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragenen WM die Frage: Was bleibt vom aufgeblähten Turnier? Sicherlich auch ein paar sportliche Momente, wie Argentiniens späte Volte gegen England im Halbfinale.
Besonders auffällig waren zudem die Topstars wie Lionel Messi, der für den Titelverteidiger zauberte, als habe er während des Turniers statt seines 39. seinen 29. Geburtstag gefeiert.
Auch Frankreichs Kylian Mbappé, Norwegens Erling Haaland sowie Englands Harry Kane und Jude Bellingham lieferten lange wie bestellt.
Vier Topfavoriten im Halbfinale
Ins Bild passte, dass Frankreich, Spanien, Argentinien und England ins Halbfinale einzogen. Ganz im Sinne der FIFA, die die ersten vier Mannschaften ihrer Weltrangliste mit der Setzliste davor bewahrt hatte, vor der Runde der letzten Vier aufeinanderzutreffen.
Manchmal aber widersetzten sich die Außenseiter dem Erwartbaren und Erwünschten, allen voran der WM-Neuling Kap Verde. Der kleine afrikanische Inselstaat verlor keines seiner vier Spiele nach regulärer Spielzeit, darunter gegen die Finalisten, Europameister Spanien (0:0) und Weltmeister Argentinien (1:1).
Kap Verdes Torwart-Held und Norwegens Ruderer
Erst in der Verlängerung mussten sich der 40 Jahre alte Torwart Vozinha und seine Kollegen dem Titelverteidiger beugen (2:3). Auch Norwegen spielte und ruderte sich in die Herzen des Publikums und schied erst im Viertelfinale gegen England knapp aus.
Dort hätten das Heimpublikum und offenbar die FIFA den Hauptgastgeber USA gerne gesehen. Doch wie Kanada (0:3 gegen Marokko) und Mexiko (2:3 gegen England) war für die US-Boys im Achtelfinale Schluss (1:4 gegen Belgien).
Trumps Anruf bei Infantino wegen Balogun
Dabei hatte die FIFA-Disziplinarkommission dafür gesorgt, dass die Rotsperre des besten US-Stürmers Folarin Balogun ausgesetzt wurde. Zuvor hatte Präsident Donald Trump seinen Freund "Johnny" Infantino darum gebeten.
Keineswegs besser machte den Skandal, dass der Vorsitzende der Disziplinarkommission, Mohammad al-Kamali, angeblich im Alleingang für die Begnadigung Baloguns gesorgt haben soll.
Schiedsrichter hinterlassen nicht das beste Bild
Um die Glaubwürdigkeit des Weltverbands steht es ohnehin nicht gut, auch wegen vieler fragwürdiger Entscheidungen der Schiedsrichter und des VAR.
Messi lieferte früh ein prominentes Beispiel, als sein Tritt mit der offenen Sohle in die Wade und Achillessehne des Algeriers Aissa Mandi in Argentiniens WM-Auftaktspiel ungeahndet blieb.
Ärger um Trinkpausen und Ticketpreise
Anderes Beispiel: Durchgezogen wurden die Werbe-, äh, Trinkpausen, auch in den klimatisierten WM-Stadien von Dallas, Houston und Atlanta.
Besonders durchsichtig war das omnipräsente ökonomische Motiv der FIFA zudem bei den Tickets, die wegen des dynamischen Preissystems wie Aktien auf Rekordhöhen hochschießen konnten.
FIFA entkernt Fußballgesetze
Was also bleibt von dieser WM neben der Erkenntnis, dass es der FIFA nicht um den Fußball geht, sondern um seine grenzenlose Monetarisierung? Wohl auch, dass einige Gesetze der Sportart nicht mehr gelten.
Ein WM-Spiel dauert nun ja viermal 22,5 Minuten, entscheidend ist längst nicht nur aufm Platz und am Ende verliert Deutschland, wohlgemerkt selbstverschuldet. Immerhin: Der Ball ist noch rund. Das ist die gute Nachricht.
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