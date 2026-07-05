Hässliches Achtelfinale gegen Frankreich:Paraguay an der Grenze des Erlaubten - und darüber hinaus
Schläge, Rudel, kaum Karten: Frankreichs knapper Achtelfinal-Sieg ist alles andere als ein schönes Fußballspiel. Das liegt an Gegner Paraguay - und am Schiedsrichter.
Nur knapp verloren, aber trotzdem viel Kritik kassiert: Deutschland-Bezwinger Paraguay hat beim 0:1 im Achtelfinale der Fußball-WM gegen den Topfavoriten Frankreich eher keine Sympathiepunkte gewonnen.
Für den größten Aufreger sorgte eine Szene in der 39. Minute, als Paraguays Matías Galarza seinem Gegenspieler Kylian Mbappé abseits des Balles an die Schulter schlug. Der VAR intervenierte bei der Szene nicht.
Schiedsrichter Tantashev in der Kritik
Auch Schiedsrichter Ilgiz Tantashev hinterließ über die komplette Spielzeit keinen guten Eindruck. Der frühere Bundesliga-Referee Patrick Ittrich nannte bei "Magenta TV" den Auftritt des Unparteiischen gar "die schlechteste Leistung bei der WM".
"Unsere Haltung ist es, auf dem Platz wie Löwen zu kämpfen", rechtfertigte derweil Paraguays Trainer Gustavo Alfaro das Auftreten seiner Mannschaft.
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Paraguay-Spieler will Elfmeterpunkt zertreten
Die ging allerdings nicht nur in der Situation mit Mbappé über die Grenze des Erlaubten hinaus. Unmittelbar vor der Ausführung des letztlich entscheidenden Foulelfmeters versuchte Gustavo Velazquez auch noch, den Elfmeterpunkt zu zertreten.
"Jede Mannschaft spielt so, wie sie es für richtig hält, wobei ich auf einige Beleidigungen der Gegenseite hätte verzichten können", monierte Frankreichs Trainer Deschamps nach dem Spiel.
Auch sein Schützling Rayan Cherki echauffierte sich: "Wie viele Fouls gab es, 30, 40? Wie viele Gelbe Karten gab es? Dazu habe ich nichts mehr zu sagen."
Klarer Elfmeter erst nach VAR-Eingriff
Selbst das klare Foul an Désiré Doué im Strafraum vor dem Strafstoß wertete Tantashev erst nach Eingriff des VAR als Elfmeter.
"Wenn wir uns die Hände schmutzig machen müssen, dann machen wir uns die Hände schmutzig. Ich habe kein Problem damit", sagte Mbappé, der selbst für einige Aktionen eine Gelbe Karte hätte sehen können.
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