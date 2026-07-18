Frankreich und England spielen bei der WM 2026 um Platz drei - doch für die Trainer Didier Deschamps und Thomas Tuchel steht deutlich mehr auf dem Spiel als eine Bronzemedaille.

Abschied gegen Neuanfang: Didier Deschamps bestreitet sein letztes Spiel als Frankreichs Nationaltrainer, Thomas Tuchel kämpft mit England um einen versöhnlichen WM-Abschluss. Quelle: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Es ist das "Finale der Verlierer", der Trostpreis - das Spiel um Platz drei. Schon vor mehr als einem Jahrzehnt echauffierte sich Louis van Gaal über diese Partie: "Das Schlimmste ist, dass man dadurch eine WM mit zwei Niederlagen nacheinander beenden könnte", sagte der Niederländer.

Entsprechend hält sich auch bei Frankreich und England die Begeisterung in Grenzen, die sich am Samstag (Anstoß: 23 Uhr MESZ) in Miami gegenüberstehen. "Niemand von uns oder den Franzosen will dieses Spiel bestreiten. Wir wollten ins Finale", sagte Englands Trainer Thomas Tuchel. Doch gerade für ihn und sein französisches Pendant Didier Deschamps könnte die Partie trotzdem zu einem der aufregendsten Spiele ihrer Laufbahn als Nationaltrainer werden.

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Didier Deschamps' großes Abschieds-Spiel

Für Didier Deschamps ist es das letzte Spiel seiner Karriere als französischer Nationaltrainer - das große Finale nach 14 Jahren im Amt. Seit 2012 lenkt er die Geschicke der Équipe Tricolore, führte sie zum WM-Titel 2018, zur Vizeweltmeisterschaft 2022 und zur EM-Vizemeisterschaft 2016.

Ich bin sehr glücklich und stolz auf alles, was wir mit der Mannschaft erreicht haben. „ Didier Deschamps, Nationaltrainer Frankreich

Die WM 2026, seine Abschiedstournee, verlief jedoch alles andere als gewöhnlich. Während des Turniers starb seine Mutter. Für die Beerdigung reiste der 57-Jährige zurück nach Frankreich und überließ seinem Assistenten das letzte Gruppenspiel. Als Kylian Mbappé im Achtelfinale seinen Führungstreffer erzielte, lief er direkt zur Seitenlinie, um seinem trauernden Trainer mit einer Umarmung seine Unterstützung auszudrücken.

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Englands Trainer Thomas Tuchel ist im Zugzwang

Entsprechend groß dürfte auch die Motivation der französischen Mannschaft sein, Deschamps mit einem Sieg zu verabschieden. "Er ist für einige Spieler wie ein zweiter Vater. Das war bei mir nicht der Fall, aber er hat mir so oft das Vertrauen gegeben, dass ich ihm das auf dem Platz immer zurückzahlen wollte", sagte Ex-Nationalspieler Olivier Giroud über das besondere Verhältnis des Trainers zu seiner Mannschaft.

Geht es für Didier Deschamps um den großen, würdigen Abschied als Nationaltrainer, geht es für Thomas Tuchel um den großen Einstieg. Nach dem dramatischen Halbfinal-Aus gegen Argentinien ist der deutsche Coach in der Öffentlichkeit deutlich unter Druck geraten. Eine weitere Niederlage gegen Frankreich im Spiel um Platz drei würde seine Position zusätzlich schwächen.

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Nach Kritik: Tuchel bekommt Rückendeckung vom Verband

Für Tuchel ist es die erste Weltmeisterschaft als Trainer der englischen Nationalmannschaft. Bis zum Halbfinale wurde er von den Fans sogar mit einem eigenen Gesang gefeiert. Nach dem Ausscheiden steht er jedoch zunehmend in der Kritik - vereinzelt wurden bereits Forderungen nach seiner Entlassung laut. Rückendeckung erhält der 52-Jährige allerdings vom Verband.

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Erst im vergangenen Februar wurde sein Vertrag bis 2028 verlängert - und damit bis zur Heim-EM in England, Schottland, Wales und Nordirland. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus dem Königreich sieht der Verband trotz des Halbfinal-Aus keinen Anlass, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. "Es gibt noch so viel, was wir verbessern können", sagte Tuchel. "Ich bin mehr als glücklich, das zu verantworten."

Ich liebe die Arbeit mit diesem Team an jedem Tag. „ Thomas Tuchel, Nationaltrainer England

Für beide Trainer dürfte es damit Ansporn genug geben, den Sieg am Samstag davonzutragen. Und sollte die sportliche Ehre allein nicht reichen, spielt auch der finanzielle Aspekt eine Rolle: Der Drittplatzierte erhält ein um rund 1,75 Millionen Euro höheres Preisgeld als der Vierte. Selbst für finanzstarke Verbände wie Frankreich und England ist das eine beträchtliche Summe.

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Quelle: SID, dpa