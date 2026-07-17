Vor dem WM-Finale - live im ZDF:War die Fußball-WM 2026 ein Erfolg?
von Armin Coerper
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Die Fußball-WM hat Nordamerika begeistert: In den USA, Mexiko und Kanada kam Festivalstimmung auf. Im Rückblick bleibt aber auch Kritik.
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