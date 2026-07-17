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ZDF-Mittagsmagazin

Endspiel der Fußball-WM live im ZDF: War das Turnier ein Erfolg?

Vor dem WM-Finale - live im ZDF:War die Fußball-WM 2026 ein Erfolg?

von Armin Coerper

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FIFA WM 2026: "Watch Party" zum Halbfinale Frankreich vs Spanien in New York

Die Fußball-WM hat Nordamerika begeistert: In den USA, Mexiko und Kanada kam Festivalstimmung auf. Im Rückblick bleibt aber auch Kritik.

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