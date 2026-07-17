Vor dem WM-Finale - live im ZDF : War die Fußball-WM 2026 ein Erfolg?

von Armin Coerper 17.07.2026 | 13:29 |

Die Fußball-WM hat Nordamerika begeistert: In den USA, Mexiko und Kanada kam Festivalstimmung auf. Im Rückblick bleibt aber auch Kritik.