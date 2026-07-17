Der Oneida FC aus Boston gilt heute als erster "Soccer"-Verein der USA. Die 16 Männer verloren keines ihrer Spiele - und verfälschten ihre Geschichte bewusst.

An den ersten Fußballplatz und -verein der USA, den Oneida FC aus Boston, erinnert heute nur noch Gedenkstein. Quelle: Heiko Oldörp

Es ist früher Abend in Amerikas ältestem öffentlichen Park, dem Boston Common - Zeit für Yoga. Rund 50 Frauen und Männer haben ihre Matten auf dem Rasen ausgerollt und folgen den Anweisungen der Kursleiterin.

Dass sie hier Gutes für Körper, Geist und Seele auf historischem Untergrund tun, weiß niemand. Dabei liegen auf diesem Grün die Anfänge des Soccer in den USA - jenem Land, in dem am Sonntag das Finale der WM 2026 ausgetragen wird (ab 19:30 Uhr live im ZDF). An den Beginn erinnert heute nur noch ein rund 2,50 Meter hohes und einen Meter breites Stein-Denkmal, wenige Meter den leichten Hang hinauf.

Fußballer kämpfte noch im US-Bürgerkrieg

Es ist eine Hommage an den Oneida FC, Amerikas ersten Fußball-Club, der ab 1862 hier seine Spiele austrug. Kevin Tallec Marston hat die Vereinsgeschichte untersucht und sie im Buch "The Boston Game" festgehalten.

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Der Historiker war im Rahmen seiner Doktorarbeit auf das Denkmal gestoßen und sofort interessiert an den 16 Menschen, deren Namen dort eingraviert sind. Angefangen von Kapitän Gerrit Smith Miller bis hin zu Huntington Frothingham Walcott, der als Einziger des Teams im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) starb.

Mix aus Fußball, Rugby und American Football

Das Gros der Spieler, sagt Tallec Marston, kam aus Bostons aristokratischer Oberschicht. Diese habe "viel geschrieben und viel hinterlassen", ergänzt der 48-Jährige. Seine Arbeit basiert auf Dokumenten, Sammelalben, Memoiren. "Wir haben viele historische Belege, die zeigen und erklären, was damals passierte", so der Historiker.

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Die Ursprünge waren wie eine Partie auf einer Wiese - ohne Tore, ohne Linien, ohne feste Anzahl an Spielern. Wer vor Ort war, machte mit. Gespielt wurde mit einem Gummiball, die Spielregeln waren eine Mischung aus den heutigen Sportarten Fußball, Rugby und American Football.

Oneida FC nach nur wenigen Jahren aufgelöst

Der Ball wurde mit den Füßen geschossen, um ein Tor zu erzielen. Aber: Wenn jemand gejagt wurde, durfte er den Ball in die Hand nehmen und laufen. Doch sobald er nicht mehr verfolgt wurde, musste er den Ball wieder mit dem Fuß bewegen.

Als Tore galten zwei Gehwege. Überquerte der Ball den Pfad, zählte dies als Treffer - und die Partie war vorbei.

Es gab immer nur 1:0-Spiele. In seiner dreijährigen Existenz hat Oneida alle Partien gewonnen und somit also nie ein Gegentor bekommen. „ Tallec Marston, Historiker

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American Football statt Fußball auf Denkmal

Marston sieht in dem Monument etwas Sinnbildliches. Er sagt, es sei, als würde der Stein auf das einstige Spielfeld aufpassen, es beschützen. Das Denkmal wurde 1925 von den noch lebenden sieben Spielern beauftragt, bezahlt und enthüllt. Allerdings entschieden sie sich, und zwar "ganz bewusst", wie Tallec Marston betont, einen American Football einarbeiten zu lassen, obwohl es sich um ein Andenken an ein Fußballteam handelt.

Kurios: Statt eines runden Fußballs schmückt der Gedenkstein an den Oneida FC, den ersten "Fußballverein" der USA, ein ovaler American Football. Quelle: Heiko Oldörp

Die Zeiten hatten sich geändert. Rund 60 Jahre waren seit den Spielen des Oneida FC vergangen. Und in den 1920ern sei Soccer von der Bostoner Oberschicht als "Sport der eingewanderten Arbeiterklasse" angesehen worden, so Tallec Marston.

American Football hingegen galt als "Sport der gebildeten, amerikanischen Elite und schlichtweg als Amerikas Sport."

Vereinsball von 1863 existiert noch

Als Boston 1996 das Denkmal restaurierte, wurde auf Bitte der National Soccer Hall of Fame der Football durch einen Fußball ersetzt. Doch seit einer weiteren Renovierung im Jahr 2014 ist dort wieder ein American Football.

Es sollte wieder geschichtlich stimmiger mit der eigentlichen Intention des Oneida FC sein, wenngleich diese nicht ehrlich und etwas irreführend war. „ Tallec Marston, Historiker

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Für Marston sei die Story ein Beispiel, wie "in vielerlei Hinsicht Geschichte manipuliert" werde. Unstrittig ist indes ein zweites Erinnerungsstück an Amerikas Fußball-Pioniere: ein Vereinsball aus dem Jahr 1863. Er liegt im Lager des Museums "Historic New England".

Tallec Marston hat ihn noch nicht in den Händen gehabt, aber von einem Kollegen gehört, dass er sich mittlerweile "wie ein altes Stück Holz" anfühle.

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