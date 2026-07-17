Stars beim WM-Finale: Mehr Show als Fußball?

Rahmenprogramm, Halbzeitshow und Schlussfeier scheinen beim Finale der 23. Fußball-Weltmeisterschaft fast wichtiger als der Sport. Auch US-Präsident Trump hat sich angekündigt.

Beim WM-Finale werden einige Weltstars erwartet. Musikalisch können sich die Zuschauer unter anderem auf Justin Bieber und Madonna freuen. 16.07.2026 | 0:36 min

Nicht kleckern, sondern klotzen: Für das WM-Endspiel Spanien gegen Argentinien im New York New Jersey Stadium (Sonntag 21 Uhr MESZ/live ZDF) fährt der Fußball-Weltverband FIFA ein einmaliges Programm auf. 90 oder 120 Minuten plus Nachspielzeit und vielleicht Elfmeterschießen zwischen dem Europameister und Weltmeister reichen offenbar längst nicht, um ein Milliardenpublikum in aller Welt zu unterhalten. Und erst recht nicht die mehr als 80.000 Menschen, die mindestens vierstellige, oft aber fünfstellige Preise fürs Finalticket bezahlt haben.

Schon das Vorprogramm mit Nicole Scherzinger, Robbie Williams und Laura Pausini sowie einem Gastauftritt von Tom Cruise dauert die Länge eines Fußballspiels. Direkt vor Anpfiff tritt US-Rapper Post Malone auf.

Dann wird mal 45 Minuten der Ball rollen - unterbrochen vom Hydration Break - ehe sich alle schon auf eine Halbzeitshow freuen, die den Vergleich zum Super Bowl im American Football nicht scheuen muss. Der kanadische Popstar Justin Bieber, Pop-Ikone Madonna, Superstar Shakira, Violinist Gustavo Dudamel und die K-Pop-Band BTS sollen dann eine Bühne bekommen.

Austragungsort des Spektakels beim Finale der Fußball-WM: Das "New York New Jersey Stadium". Quelle: IMAGO / Bildbyran

Halbzeitpause wird wohl länger als üblich

Zuspruch gibt es von Influencerin Laura "Abla" Schmitt: "New-York-Urlaub und Justin-Bieber-Konzert sind endlich eingetütet", schrieb Abla bei Instagram, nachdem sich ihr Freund Dani Olmo mit Spanien durchgesetzt hatte. Doch es könnte sein, dass ihr Lebensgefährte und seine spanischen Spielkameraden unter diesem sehr üppigen Programm leiden.

Denn: Weil so viele Musikstars unmöglich in 15 Minuten Pause passen, wird ausgerechnet das wichtigste Spiel in der Karriere der Kicker womöglich länger unterbrochen. Was das mit dem Rhythmus macht, ist eher zweitrangig. Dass FIFA-Boss Gianni Infantino das Spiel dennoch "als Höhepunkt der größten Show der Welt" bezeichnet, verwundert fast ein bisschen.

Großer Jubel im spanischen Königshaus: Felipe, Letizia und ihre Töchter haben beim Spiel Spanien gegen Frankreich leidenschaftlich mitgefiebert und den Einzug der Spanier ins WM-Finale gefeiert. 15.07.2026 | 0:26 min

US-Präsident Donald Trump kommt auch

Die Zuschauer sollen vorsorglich schon mal vier Stunden vor Anpfiff erscheinen. Denn US-Präsident Donald Trump hat sein Erscheinen angekündigt. Man hat den US-Präsidenten zwar beim Golfspielen mit Englands Rekordtorschützen Harry Kane gesehen, aber noch nicht in einem WM-Stadion. Das ändert sich jetzt: "Dies ist ein passender Abschluss für ein Turnier, das Amerikas Fähigkeit demonstriert hat, die Welt auf der größten Bühne zu empfangen", sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt.

Das Finale kann er sich kaum entgehen lassen, wo sich doch andere Staatsherrscher in der Vergangenheit inszenierten. Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte 2018 im strömenden Regen in Moskau Frankreichs Keeper und Kapitän Hugo Lloris. Der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani nutzte 2022 die Gelegenheit, dem frischgebackenen Weltmeister Lionel Messi am Nationalfeiertag in Doha ein traditionelles Gewand, einen sogenannten Bischt, umzuhängen.

Was die Sieger am Sonntag erwartet - unklar. Opulent dürfte es auf jeden Fall werden: Die FIFA kündigte an, dass die neuen Weltmeister neben Medaillen und dem WM-Pokal erstmals auch prunkvolle Ringe angesteckt bekommen, wie es in anderen nordamerikanischen Sportarten üblich ist.

In der Nachspielzeit dreht Argentinien das Halbfinale gegen England. Während Buenos Aires im Freudentaumel feiert, versinkt London in Enttäuschung. Der Traum vom Titel ist geplatzt. 16.07.2026 | 2:38 min

Nur im FIFA-House kostet das Finale 2.000 Dollar

Im Vorlauf umschlingt das XXL-Event wie eine Riesenkrake jetzt noch den seit Tagen unter einer Dunstglocke wegen der Waldbrände in Kanada geplagten Großraum New York. Es reicht vom Central Park mit einer Watch-Party für 50.000 Menschen bis in den deutlich kleineren Bryant Park. Eine sehr beliebte grüne Oase in Midtown Manhattan, wo extra jetzt ein FIFA-House gebaut ist.

Eine Location für Fußball-Legenden, Leute aus Kultur und Wirtschaft, Live-Musiker. Erstklassige Gastronomie und inspirierende Gespräche seien an diesem Veranstaltungsort garantiert, schreibt der Weltverband. Nur: Wer dabei sein will, muss zahlen. Bis Freitag kostet das WM-Feeling zwischen den Wolkenkratzern 1.100 Dollar, die Finalparty am Sonntag 2.000 Dollar.

Das alles bloß für ein besseres Public Viewing zwischen den Wolkenkratzern von New York, die gerade wegen der trüben Sicht ohnehin nicht zu erkennen sind.

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