Tim Merlier zeigt sich weiter in Hochform: Mit den Gewinn der 12. Etappe feiert der Belgier seinen dritten Tagessieg bei der diesjährigen Tour de France.

Tim Merlier (Archiv) gewinnt auch die 12. Etappe der 113. Tour de France. Quelle: dpa

Der belgische Radprofi Tim Merlier hat seinen Siegeszug bei der Tour de France fortgesetzt. Der 33-Jährige vom Team Soudal Quick-Step gewann an diesem Donnerstag die 179,1 Kilometer lange 12. Etappe in die Burgunderstadt Chalon-sur-Saône und feierte bereits seinen dritten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Historische Express-Etappe bei der Tour de France: Schneller als beim 11. Teilstück von Vichy nach Nevers war das Peloton noch nie unterwegs. Den Sieg holt sich Søren Wærenskjold. 16.07.2026 | 0:41 min

Deutsche Sprint-Hoffnungen gehen leer aus

Im Massensprint ließ Ex-Europameister Merlier der Konkurrenz keine Chance, die noch sieglosen deutschen Sprint-Hoffnungen um Max Kanter dürften nach der mutmaßlich letzten Sprint-Entscheidung bei der diesjährigen Tour de France leer ausgehen.

Er ist eiskalt und verfällt nie in Panik. „ Quick-Step-Sportdirektor Tom Steels über Merlier

Zweiter wurde der Niederländer Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) vor Jasper Philipsen (Belgien/Alpecin-Premier Tech). Kanter (Cottbus/XDS Astana) kam auf Rang sieben. Das Finale wurde von einem schweren Massensturz überschattet, die Spitze um Merlier blieb davon verschont und fuhr den Sieg aus.

Die erste Tour-Woche war geprägt von der Hitze. Beim Team Red Bull-Bora-Hansgrohe kam noch der Zwist zwischen den beiden Kapitänen hinzu. Dieser hätte sich aufgelöst, versichert Florian Lipowitz. 13.07.2026 | 1:49 min

Tadej Pogacar fährt weiter im Gelben Trikot

Das Gelbe Trikot von Spitzenreiter Tadej Pogacar geriet erneut nicht in Gefahr. Der viermalige Gesamtsieger aus Slowenien (UAE Emirates-XRG) hat 3:36 Minuten Vorsprung auf Verfolger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma-Lease a Bike). Der Vorjahres-Dritte Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) ist Sechster (+4:44).

Am Freitag geht es im Gebirge weiter

Nach zwei Flachetappen geht es am Freitag zurück ins Gebirge, wenngleich auf der 13. Etappe die ganz großen Anstiege fehlen. Auf dem 205,8 km langen Ritt nach Belfort - der längsten Etappe der diesjährigen Tour - stehen ein Anstieg der dritten sowie mit dem Ballon d'Alsace einer der ersten Kategorie auf dem Plan. Ausreißer werden sich große Hoffnungen auf einen Tagessieg machen.

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