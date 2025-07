Letzte Tour-Woche steht an

Biografie

Florian Lipowitz, geboren am 21.09.2000 in Laichingen, begann seine sportliche Karriere als Biathlet. 2019 wechselte er auch aufgrund mehrere Verletzungen zum Radsport und erhielt 2023 beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe seinen ersten Profivertrag. Sein erster Profi-Sieg gelang ihm bei der Tschechien-Tour 2023, wo er Sieger der Gesamtwertung wurde. Bei der Spanien-Rundfahrt 2024 gab er sein Grand-Tour Debüt, wo er den siebten Platz in der Gesamtwertung erreichte. Zu seinen sportlichen Erfolgen zählen außerdem der zweite Platz der Gesamtwertung und die Nachwuchswertung bei Paris-Nizza 2025 sowie der vierte Platz der Gesamtwertung der Baskenland-Rundfahrt 2025.