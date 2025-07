O'Connor gewinnt Königsetappe: Lipowitz rettet Platz drei

Pogacar baut Vorsprung aus

Lipowitz liegt in der Gesamtwertung nur noch 22 Sekunden vor dem viertplatzierten Onley. Der Australier Ben O'Connor feierte den Tagessieg nach 171,5 Kilometern und satten 5.450 Höhenmetern zwischen Vif und dem Col de la Loze vor Pogacar und Vingegaard.

Nächste Etappe bis La Plagne

Nach der Königsetappe steht am Freitag gleich der zweite Teil der spektakulären Klettershow in den Alpen auf dem Programm. Fünf steile Anstiege müssen die Protagonisten auf den Weg zum Ziel im Skiort La Plagne meistern. Von Albertville aus führt die 19. Etappe über 129,9 Kilometer und 4.550 Höhenmeter hinauf zur Bergankunft in La Plagne. Der Schlussanstieg ist 19,1 Kilometer lang und durchschnittlich 7,2 Prozent steil.