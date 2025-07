Tour de France Femmes: Was man zum Radrennen wissen sollte

Wie ist die Strecke konzipiert?

Die Frauen-Tour beginnt in Vannes in der Bretagne, die erste Etappe endet in Plumelec. Das Rennen verläuft einmal quer durch Frankreich, von der Bretagne im Nordwesten geht es an neun Renntagen bis an die Grenze zur Schweiz nach Osten. Die Tour endet am 3. August in einem Ort namens Châtel les Portes du Soleil.