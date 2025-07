Stürze bei der Tour de France: Gefährliche Jagd nach Ruhm

Für ihn ist die Tour de France vorbei: Jasper Philipsen stürzte am Montag schwer.

Die Tour de France ist das größte Radrennen der Welt, sie hat die mit Abstand mächtigste Breitenwirkung in der Welt des Radsports. Mittlerweile wird jede Etappe von Kilometer null bis zum Ziel live übertragen.

Für die Teilnehmer dieser außergewöhnlichen Bühne ergibt sich daraus die Möglichkeit, mit einem Etappensieg weltweit Aufsehen zu erregen und sich für einen besseren Vertrag mit höherem Salär zu empfehlen. Deshalb wird vor allem in der ersten Woche der Frankreich-Rundfahrt so unruhig und hektisch gefahren, dass bisweilen schon weit vor dem Ziel blankes Chaos herrscht.

Ungesunde Mischung bei der Tour de France

Die Folge dieser ungesunden Mischung sind gerade in den Anfangstagen der Tour bisweilen fürchterliche Stürze. Am Montag erwischte es Jasper Philipsen vom Team Alpecin-Deceuninck, den Belgier, der am Samstag noch die erste Etappe gewann. Auch sie war von Stürzen geprägt.