Tour de France: Bauhaus Dritter - Philipsen stürzt schwer

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus ist auf einer von Stürzen überschatteten Etappe der Tour de France auf Rang drei gesprintet. Den Tagessieg holte sich der belgische Radprofi Tim Merlier. Der 32-Jährige vom Team Soudal-Quick Step setzte sich nach 178,3 km in Dünkirchen im Massensprint vor dem Italiener Jonathan Milan (Lidl-Trek) und Bauhaus (Bahrain Victorious) durch. Pascal Ackermann wurde Achter. Das Gelbe Trikot behauptete der niederländische Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

"Am Ende hat mir ein bisschen die Power gefehlt", sagte Bauhaus, der im Vorjahr bereits einmal Etappenzweiter geworden war:

Tour-Aus für Sprintstar Philipsen nach Sturz

Philipsen mit Schlüsselbeinbruch

Philipsen erlitt nach einer ersten Diagnose einen verschobenen Bruch des Schlüsselbeins und mindestens eine Rippenfraktur. Er muss operiert werden. Dies soll so schnell wie möglich im Krankenhaus im belgischen Herentals durchgeführt werden, wie sein Team Alpecin-Deceuninck mitteilte. Teamchef Philip Roodhooft war sichtlich betroffen. "Natürlich sorgt das für Emotionen. Auch das Ergebnis von heute ist irrelevant", sagte er und konnte noch keine Details zum Ausmaß der Verletzungen nennen. "Jasper is down", sagte er.