Fehlende Rennpraxis bei Primoz Roglic

Angeführt wird die achtköpfige Mannschaft von Routinier Primoz Roglic. Der 35-jährige Slowene peilt das Podest in Paris an. "Mit Primoz haben wir den Luxus, einen der erfolgreichsten Grand-Tour-Fahrer überhaupt im Team zu haben. Er ist fokussiert, motiviert und bestens vorbereitet", sagte Sportdirektor Rolf Aldag.

Wir gehen top vorbereitet in diese Tour. Die Etappen sind abgefahren, analysiert und simuliert.

Roglic ist viermaliger Gesamtsieger der Spanien-Rundfahrt , vor zwei Jahren gewann er den Giro d'Italia . Auf dem Tour-Podium stand Roglic 2020 als Gesamtzweiter, nachdem er das Gelbe Trikot auf dramatische Weise noch an Tadej Pogacar verloren hatte. "Wenn Primoz Roglic am Start steht, ist das Podium immer das Ziel", sagte Aldag. Roglic war im Mai nach mehreren Stürzen beim Giro d'Italia vorzeitig ausgestiegen . Seither hat er kein Rennen bestritten.

Lipowitz kommt in der Weltspitze an

Zum wohl wichtigsten Helfer in den Bergen wird Lipowitz. Der Youngster glänzte zuletzt beim prestigereichen Critérium du Dauphiné, das er hinter Tour-Titelverteidiger Pogacar und dessen Hauptrivalen Jonas Vingegaard als Dritter beendete. Lipowitz fuhr bereits im vergangenen Jahr auf den siebten Gesamtrang bei der Vuelta

In diesem Jahr setzte er seinen fulminanten Aufstieg fort. Bei Paris-Nizza fuhr er außerdem auf den zweiten Gesamtrang und die Baskenland-Rundfahrt beendete er als Vierter. Lipowitz werde seine erste Tour nutzen, "um an der Seite von Roglic weitere Grand Tour-Erfahrungen zu sammeln", hieß es in einer Mitteilung des Teams.