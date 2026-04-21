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Giro d'Italia - Aktuelle News und Hintergründe

Giro d'Italia

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Der Giro d'Italia ist ein italienisches Straßenradrennen, welches jedes Jahr im Mai stattfindet. Die "Italienrundfahrt" führt in wechselnder Streckenführung durch Italien und das nahe Ausland. Neben der Tour de France und der Vuelta a Espana gehört das Rennen zu den Grand Tours. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergünde im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zum Giro d'Italia

  1. Radsport, Liane Lippert

    Zweiter Tagessieg:Lippert gewinnt auch letzte Giro-Etappe

    mit Video43:29
  2. Liane Lippert in Aktion

    Erster Straßenrad-Saisonsieg:Liane Lippert gewinnt sechste Giro-Etappe

    mit Video43:29
  3. Papst Leo XIV schüttelt die Hand von dem Radfahrer Simon Yates.

    Mit päpstlichem Segen:Simon Yates krönt sich zum Giro-Sieger

  4. Simon Yates in Aktion bei der 20. Etappe des Giro d'Italia.

    Brite vor Gesamtsieg:Giro: Yates entreißt Del Toro das Rosa Trikot

  5. Der Deutsche Nico Denz jubelt, als er die Ziellinie überquert.

    Deutscher Sieg beim Giro:Denz "folgt seinem Instinkt" und gewinnt

  6. Giro d'Italia: Isaac del Toro fährt mit ausgebreiteten Armen jubelnd durchs Ziel in Bormio

    Giro d'Italia:Etappensieg: Del Toro meldet sich zurück

  7. Deutschlands Florian Stork vom Team Tudor Pro Cycling erreicht als zweiter das Ziel bei der 15. Etappe des Giro d'Italia am 25.05.2025.

    Roglic bei Giro abgeschlagen:Florian Stork starker Zweiter hinter Verona

  8. Radsportler Primoz Roglic in Aktion beim Giro d'Italia

    Giro d'Italia:Favorit Roglic stürzt und verliert viel Zeit

  9. Der australische Fahrer Luke Plapp vom Team Jayco AlUla feiert nach seinem Sieg.

    Italien-Rundfahrt:Plapp mit Giro-Coup, Roglic verliert Führung

  10. Primoz Roglic hält bei der Siegehrung einen Blumenstrauß und ein Maskottchen in die Höhe

    Ayuso gewinnt Giro-Etappe:Bergankunft: Roglic fährt ins Rosa Trikot

  11. Der slowenische Fahrer Tadej Pogacar vom Team UAE, der das rosa Trikot des Gesamtführenden trägt, zeigt ein Siegeszeichen, während er auf der 21. und letzten Etappe des 107. Giro d'Italia, 125 km von Rom nach Rom, am 26. Mai 2024 radelt.

    Bei erster Teilnahme:Pogacar gewinnt den Giro d'Italia

  12. Georg Steinhauser jubelt beim Giro d'Italia

    Giro d'Italia:Jungprofi Steinhauser gewinnt Alpen-Etappe

Was ist der Giro d'Italia?

Giro d'Italia 2024

"Avanti" - vorwärts!

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