Giro d'Italia - Aktuelle News und Hintergründe

Giro d'Italia
|
Der Giro d'Italia ist ein italienisches Straßenradrennen, welches jedes Jahr im Mai stattfindet. Die "Italienrundfahrt" führt in wechselnder Streckenführung durch Italien und das nahe Ausland. Neben der Tour de France und der Vuelta a Espana gehört das Rennen zu den Grand Tours. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergünde im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zum Giro d'Italia
Zweiter Tagessieg:Lippert gewinnt auch letzte Giro-Etappemit Video43:29
Erster Straßenrad-Saisonsieg:Liane Lippert gewinnt sechste Giro-Etappemit Video43:29
Mit päpstlichem Segen:Simon Yates krönt sich zum Giro-Sieger
Brite vor Gesamtsieg:Giro: Yates entreißt Del Toro das Rosa Trikot
Deutscher Sieg beim Giro:Denz "folgt seinem Instinkt" und gewinnt
Giro d'Italia:Etappensieg: Del Toro meldet sich zurück
Roglic bei Giro abgeschlagen:Florian Stork starker Zweiter hinter Verona
Giro d'Italia:Favorit Roglic stürzt und verliert viel Zeit
Italien-Rundfahrt:Plapp mit Giro-Coup, Roglic verliert Führung
Ayuso gewinnt Giro-Etappe:Bergankunft: Roglic fährt ins Rosa Trikot
Bei erster Teilnahme:Pogacar gewinnt den Giro d'Italia
Giro d'Italia:Jungprofi Steinhauser gewinnt Alpen-Etappe