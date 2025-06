Mit päpstlichem Segen: Simon Yates krönt sich zum Giro-Sieger

Eine Audienz bei Papst Leo XIV. , eine große Ehrenrunde samt Champagner: Am Ende eines denkwürdigen Giro d'Italia genoss Simon Yates seinen Triumph in Rosa in vollen Zügen. Glücklich und entspannt rollte der Brite über den Zielstrich am Circus Maximus und beendete das emotionalste Rennen seiner Karriere als überraschender Sieger.