Bergtrikot bei Tour: Warum rot gepunktet beliebter ist als gelb

Um Punkt 18 Uhr am Samstagabend erklomm der Franzose Benjamin Thomas das Podium der Tour de France und präsentierte sich vor Tausenden Zuschauern in Lille als erster Träger des Bergtrikots der 112. Ausgabe des Rennens. Thomas hatte im Verlauf der Auftaktetappe zwei von drei Bergwertungen der vierten Kategorie gewonnen und damit zwei Punkte erobert.

Auch in flacheren Etappe ein hart umkämpftes Trikot

Thomas setze sich in der Bergwertung knapp vor Vercher durch, rutschte dabei aber weg und in Verchers Rad hinein. Beide stürzten, konnten aber weiterfahren, doch ihr Vorsprung war dahin.

Sponsor erkennt Reiz des Bergtrikots

In diesem Konvoi verteilen die 33 vertretenen Marken gemeinhin Pröbchen ihrer Produkte. Leclerc hingegen verschenkt Tausende weißer T-Shirts mit roten Punkten und dem Leclerc-Logo sowie Hüte mit demselben Muster. Die Folge davon ist ein Festival in rot und weiß am Straßenrand, was die Beliebtheit dieser Farbkombination ganz besonders schillernd illustriert. Denn Menschen jeden Alters recken ihre Arme aus, wenn diese Shirts und diese Hüte verteilt werden.