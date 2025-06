Richard Carapaz in Aktion beim Giro d'Italia.

Der ecuadorianische Radstar Richard Carapaz (32) wird aufgrund einer Erkrankung nicht an der Tour de France teilnehmen. Das teilte sein Team EF Education-EasyPost am Samstag mit.

Rennstall-Chef: "Am Boden zerstört"

"Wir sind alle am Boden zerstört für Richard", sagte Rennstall-Chef Jonathan Vaughters: "Er kam in einer großartigen Form aus dem Giro, hat viel geopfert, um auf dieses Level zu kommen. Das Timing könnte also nicht schlechter sein. Wir wissen, wie viel die Tour ihm bedeutet."