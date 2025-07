Deutsche bei der Tour de France:Helfer, Außenseiter und eine Entdeckung

Florian Lipowitz will bei der Tour angreifen (Archivfoto).

Am Samstag beginnt das größte Radrennen der Welt im Norden Frankreichs. Die erste Etappe führt über einen Rundkurs von Lille zurück nach Lille. Sie dürfte angesichts des flachen Profils eine Angelegenheit für die Sprinter werden.

Freie Rolle für Lipowitz?

Lipowitz (24) war einst Biathlet, ehe er zum Radsport wechselte. Dort sorgt er als starker Berg- und Rundfahrer für Verblüffung. Mitte Juni beendete er das schwere Critérium du Dauphiné als Dritter und bester Jungprofi, geschlagen wurde er in den französischen Alpen nur von Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, den Top-Favoriten auf den Tour-Gesamtsieg.

Lipowitz fährt für das Team Red Bull-Bora-hansgrohe und soll sich offiziell in den Dienst seines Kapitäns Primoz Roglic stellen. Inoffiziell aber dürfte eine freie Rolle für den Aufsteiger von der Schwäbischen Alp reserviert sein. Die Konkurrenz ist längst auf Lipowitz aufmerksam geworden. Pogacar etwa findet:

Buchmann und Schachmann: Abschied mit Frust

Bei Bora war es die letzten Jahre nicht so schön. Der Druck war sehr groß. Da herrschte zuletzt keine entspannte Atmosphäre. Es herrschte mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander.

Schachmann wiederum war zuletzt ebenfalls sehr unzufrieden in Denks Mannschaft. Es sei so viel vorgefallen, dass ein Verbleib im Team "für mich unmöglich gewesen wäre". Bei Quick Step ist Schachmann als Helfer für den Belgier Remco Evenepoel vorgesehen, der Doppel-Olympiasieger und Dritte der Tour 2024 ist auch in diesem Sommer ein Podiumskandidat.