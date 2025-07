Spurt-Sieg auf 17. Tour-Etappe: Milan sammelt Big Points

Massensturz kurz vor dem Ziel

Bauhaus Zwölfter der 17. Etappe

Deutsche Sprinter mit durchwachsener Bilanz

Für die schnellen Radprofis könnte es angesichts der Montmartre-Überquerungen beim Finale am Sonntag in Paris schon die letzte Chance auf einen Tageserfolg gewesen sein. Ab Donnerstag stehen erst einmal die von ihnen ungeliebten Kletter-Etappen in den Alpen auf dem Programm.

So fällt die Bilanz der deutschen Sprinter bei dieser Frankreich-Rundfahrt bisher sehr bescheiden aus. Der dritte Platz von Bauhaus auf der dritten Etappe war noch das beste Resultat. Beim Massensprint in Dünkirchen war er nicht an den Top-Sprintern Merlier und Milan vorbeigekommen. Pascal Ackermann sprintete fünf Tage später in Laval als Vierter über die Ziellinie.