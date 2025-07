Lipowitz bei Tour: Ein Ex-Biathlet schreibt ein Radsport-Märchen

Verwunderung über einen Novizen

Am Samstag wurde die Verwunderung noch etwas größer, denn Lipowitz kletterte im wahrsten Wortsinn in dem Pyrenäenstädtchen Peyragudes, bei der bisher schwersten Etappe der 112. Ausgabe der Tour, auf Rang drei der Gesamtwertung. Und übernahm außerdem das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Das hatte zuvor Remco Evenepoel getragen. Doch der Belgier stieg, körperlich geschwächt, im Anstieg auf den Tourmalet aus dem Rennen. In der Form, in der sich Lipowitz während der drei Pyrenäen-Etappen präsentierte, ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass er Evenepoel auch ohne dessen Rückzug überholt hätte. Lipowitz absolvierte die Hochgebirgstrilogie in Frankreichs Südwesten auf Rang drei am Donnerstag, Platz vier am Freitag und Position fünf am Samstag.